NON STOP MI ZUJI PO KUĆI! Milutin Mrkonjić iskreno o IZOLACIJI sa suprugom Anom Bekutom: Priznao kako IZDRŽAVA! HIT

Iako su poslovne obaveze u potpunosti stale, pevačica Ana Bekuta se okrenula ispunjavanju onih privatnih, a ponajviše negovanju svog izabranika Milutina Mrkonjića.

Kako je za one koji imaju više od 65 godina kretanje u potpunosti zabranjeno, Ana je zadužena za sve obaveze izvan njihovog doma.

Ipak, Mrkonjić je za jendu emisiju otkrio kako provode dane u samoizolaciji.

"Pridržavamo se karantina 300%. Ana je izvrsna domaćica, samo neće to da kaže. Po ceo dan kuva, radi to ona i kada je u poslu, ali sada mi non stop zuji po kući. Rekao sam joj da je gora od korone!" iskren je bio.

Njih dvoje su ovim putem istakli da je od velike važnosti da vodimo računo o sebi i drugima, kao i da poštujemo propisane mere i vreme provodimo u svom domu.

