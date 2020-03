BAKA JE PREDVIDELA KAD ĆE DA UMRE! Jelena Golubović KROZ suze: Nemam snage, evo ja sam sad PORED NJE!

Rediteljka Jelena Golubović koja je poznata po svojim učešćima i pobedama u rijalitijima Farma, Zadruga i Parovi će pamtiti ovaj dan kao najtužniji jer joj je baka Stanislava Veselinović Caka, koju je volela više od svega, jutros preminula.

- Joj, nemam snage. Umrla je jutros, u snu, kao beba je spavala kad sam prošla. Evo ja sam sad pored nje. U snu u 97. godini. Pričali smo sinoć, bili smo tu svi zajedno, došao mi je brat sa Filipina zbog ove situacije sa koronom. Uz svoje najmilije je otišla. To je ono što me teši. Nije se mučila, to mi je za utehu. Videla je i moju kuću. Dočekala je svoj rođendan. Kad je napunila 69 godina, rekla nam je da će umreti kada bude obrnuto, i evo napunila je 96, počela je 97. Ja mislim da još nisam spremna da pričam, mnogo je volela ljude. Nije nikog mrzela. U suzama sam, ona je imala recept za dug život, sve je volela, nije znala za zlo. Do pre sedam dana je radila vežbe sa fizioterapeutom. Kada mi je bilo najteže, kad mi je otac umro, bila je pored mene, moj najveći oslonac", rekla je elena u suzama, a onda je otkrila da je baba umrla od starosti."Nije imala nikakvu bolest. Pritisak i krvna slika su bili u redu. Sve je bilo savršeno. Ne znam kako ću bez nje, ali ću uvek imati na umu ono čemu me učila, da praštam, da ne mrzim", grcala je Golubovićeva

"Dobila je 20. oktobra medalju kao oslobodilac Beograda, pošto je bila u ratu. Zbog mog deke je pošla u rat. Moram da nađem tu medalju, želim da je sahranim sa njom. Bila je i privatnik. Baka i deka su bili vlasnici prvu kopirnicu da kopiranje arhitektonskih radova u Srbiji. Čuvena kopirnica Veselinoć. Baka je bila uspešna i voljena, proputovala je svet. Volela ju je i nacija, i eto, sad je više nema", završila je Golubovićeva.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Informer

Kurir