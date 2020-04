GOGA SEKULIĆ U BOLOVIMA! A nikako da ode na operaciju: Ovo joj zadaje velike muke, ali mora da TRPI! EVO ZAŠTO!

Goga Sekulić je navodno trebalo da ode na operaciju smanjenja grudi u martu, međutim, zbog novonastale situacije kako u našoj zemlji, pa tako i u svetu, sve se pomera do daljeg.

"Kičma me i dalje veoma boli zbog silikonskih grudi. Posebno zbog toga što Vasilija stalno nosim, ali šta ću, ja sam takva majka, ništa mi nije teško kada je moj sin u pitanju. Još uvek ne znam gde ću obaviti operaciju smanjenja grudi. Tražim nekog dobrog specijalistu koji će to odraditi perfektno. Konsultovaću se sa prijateljicama koje su to radile. Možda se odlučim za nekog doktora u Švajcarskoj, a možda to bude bio neko iz Beograda", objasnila je pevačica koja inače živi na relaciji Beograd - Cirih, ali se ne žali da to utiče na njen brak.

"Mnogi se pitaju kako opstajemo, ali nama ide dobro. Zasad nema problema u braku. Imamo poverenja jedno u drugo i to je najbitnije. Ne drma me ljubomora kada smo razdvojeni, ali ni njega. On zna čime se ja bavim, to je prihvatio i nema problem s tim. On ima više razloga da bude ljubomoran na mene, jer je moj posao takav da sam stalno okružena muškarcima, ali nije. Svestan je i da ne mogu u svakom momentu da mu budem dostupna. Ne mogu da mu se javim u toku nastupa, na primer", istakla je ona.

