VIKI JE ZA LUKS STAN PORUČILA I OVO! Nije pitala šta košta, a birala je u Holandiji: Bitno joj je bilo samo JEDNO!

Viki Miljković ne odustaje od ideje da od novog stana na luks lokaciji napravi pravi mali raj za život. Svaki ćošak pažljivo je osmišljen, pa tako i terasa, a pevačica ne pita šta košta za ono što joj zapadne za oko. Iako su radovi odloženi do daljeg zbog čitave situacije sa koronavirusom, Violeta će majstore vratiti na posao čim se sve malo stabilizuje, ne bi li što pre mogla da započne porodični život na novoj lokaciji.

"Viki je rešila da od svog stana u luksuznom naselju napravi mesto iz snova. S ozirom na to da u najvećem od tri stana koliko je pazarila, a u kojem živi sa mužem Tašketom i sinom Andrejem, ima ogromnu terasu koja sama za sebe može da bude manji stan, pevačica je donela odluku da je detaljno opremi i uredi i da joj to bude mesto za opuštanje i mir. Pored toga što je na terasu dopremila džakuzi, ona će da napravi pravi vrt kako bi imali osećaj da imaju dvorište. Iz ovog razloga Viki je u dogovoru sa dekoraterom poručila travu i cveće iz Holandije, koji joj još uvek nisu stigli, jer je sada sve na čekanju zbog pandemije korone. Viki nije pitala koliko šta košta, samo je htela da ima najlepše biljke za terasu, a to će je sve koštati sigurno nekoliko hiljada evra", rekao je izvor blizak pevačici.

"Viki već dva meseca ništa ne radi u stanu pošto se posvetila albumu. Htela je na proleće da nastavi sa radovima, ali sad zbog epidemije nije u mogućnosti. Čim se prilika u zemlji bude sredila, pevačica namerava da majstore vrati u stan i da nastavi da ga sređuje kako je zamislila. Pevačica se nada da će do jeseni sve u stanu da završi", zaključio je on.

Podsetimo, Viki Miljković je još pre dve godine kupila čak tri stana u elitnom beogradskom naselju, a samo za jednu nekretninu navodno je izdvojila pola miliona evra.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Ana Paunković

