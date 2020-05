NAJVEĆA ZAVODNICA NA ESTRADI: Zlatu udali sa 14, još 2 PUTA se udavala, odbila Sašu Popovića, a njemu je bila ljubavnica

Zlata Petrović jedna je od retkih žena s javne scene koja je uvek otvoreno govorila o svojim ljubavima, naglašavajući i da nije imala sreće s muškarcima. Međutim, njene kolege kažu da ova pevačica važi za najfatalniju!

Prvi put se udala sa samo 14 godina za muzičara Duleta Todorovića, na nagovor majke. Već sa 16 godina ostala je u drugom stanju i tada je rešila da sudbinu preuzme u svoje ruke.

- Od muškarca tražim da me prodrma i protrese emotivno, da donese oluju, a ne mir. Mir dolazi posle. Koliko god težila da se skrasim i budem uz jednog čoveka, ne ide mi jer previše volim slobodu, a to što me opisuju kao fatalnu i mašinu u seksu uvek me nasmeje.

Život je jedan i treba ga živeti punim plućima, samo druge da ne ugrožavaš - izjavila je Zlata krajem prošle godine, kada je priznala i da je teško podnela klimaks, ali da je spremna za novu ljubav. Ko zna, možda ju je već i pronašla!

Uz Hasana i dete i popularnost

Kad je već uveliko radila kao kafanska pevačica, Zlata je srela Hasana Dudića. Počeli su da se zabavljaju, a usput su i sarađivali, pa joj je Dudić uradio prvi album, koji je postao hit.

- To je bila neverovatna ljubav. Nas dvoje smo u ono vreme bili najatraktivniji par gde god da se pojavimo, oboje smo bili lepi i mladi. Eto, iz te velike ljubavi dobili smo sina Mikija, na kojeg smo danas ponosni, kao i na naše unuke. Razveli smo se posle pet godina, kad više nije bilo ljubavi, ali smo do danas ostali prijatelji - rekla je Zlata.

Odbila prosidbu Saše Popovića

Zlata je dve godine bila i u vezi sa Sašom Popovićem, kojeg je upoznala nedugo posle razvoda od Hasana, ali su prvo bili samo poznanici, a strast između njih planula je zahvaljući Ceci Ražnatović.

- Prvi put smo se poljubili na proslavi Cecinog 18. rođendana. Saša je bio divan, pažljiv i posvećen. Toliko je bio zaljubljen u mene da me čak i zaprosio na moj 27. rođendan, ali odbila sam ga. Verovatno nije to uradio u pravo vreme, još nisam bila spremna za brak - rekla je Zlata, koja je sa Sašom, s kojim je čak snimila duet, ostala prijatelj. Ali ne samo s njim nego se sprijateljila i s njegovom suprugom Suzanom!

"Kombinacija" s Kodićem

Najveća zavodnica bila je i s najvećim zavodnikom - Mirkom Kodićem.

- To je bila "kombinacija", kako mladi vole da kažu. Vezu smo započeli nakon jedne svirke, u tom periodu smo stalno zajedno nastupali. Bili smo zajedno posle mog braka s Hasanom Dudićem. Kad smo se rastali, ostali smo u kontaktu. Redovno se čujem s njegovom suprugom Silvijom. Na svakom veselju im pevam - kazala je ona.

S Pejom nije bilo treće sreće

Posao i sudbina Zlatu su spojili i sa Zoranom Pejićem Pejom. Pevačica i voditelj u braku su bili nekoliko godina i dobili su sina Jovana.

- I iz te velike ljubavi imam najlepši dar, a to je naš sin Jovan. S Pejom sam se rastala sporazumno, bez teških reči. S njim sam isto ostala u dobrim odnosima - kaže Zlata, koja svuda hvali Pejinu novu suprugu.

Diskretna ljubavnica

Zlata je priznala da je bila i sa oženjenim muškarcem. - Bila sam ljubavnica pet godina. Nisam htela da ga razvedem. Uvek sam ja zarađivala, bila sam sebi muškarac. Zato mnoge žene moraju da ćute, da bi dobile bunde. Posle na kraju shvate da je život prošao, a one su zbog krpica ćutale. Brak mora da se raspadne. Ili će doći neka tamo i pokazati istinsku i pravu ljubav tom čoveku - e, zato biva ovo što se dešava - rekla je pevačica u jednoj emisiji.

