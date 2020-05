JEDNA NULA SPASLA LUKASOVU MAJKU ŠLOGA, A NJEGA OBRADOVALA! Iznenadio ga račun od SAMO 70.000, a tek ga je čekao ŠOK!

Aca Lukas govoreći o svojoj majci Vidosavi prisetio se trenutka kada je videla njegov račun za telefon, dok jednom prilikom nije bio tu. Iako je jednu nulu "izgubila", svakako je nastao skandal, koji je pevač rešio tek kada se vratio za Beograd.

"Bio sam na letovanju i zove me majka, vrišti i kuka: 'Sine stigao ti je račun za telefon 70.000 dinara. Kako ćeš ovo da platiš?' Mislio sam da meni nikad nije račun ispod 150.000, 200.000 dinara i da to nije problem, ali sam smirivao kevu i za tih 70.000. Tek kad sam se vratio u Beograd, shvatio sam da keva nije videla jednu nulu, koja je za nju uvek ostala naučno fantastična, kao i da bi se sigurno šlogirala da je videla da je račun 700.000 dinara, koji je i mene zaprepastio", objašnjavao je on, koji je račun napravio, kako se navodi, u romingu.

"Moja majka je van dimenzije moje zarade i to je dobro. Ona ima dobru penziju, koju je nasledila od oca, jer je njena trgovačka bila manja. Ona vozi bicikl na Adi i druži se sa svojim penzionerima. Ništa ne traži, štedljiva je i živi skromno. Kad primetim da joj nešto treba, uskočim i gledam da joj pomognem koliko god mogu. Majka mi ništa ne traži, ali kad krene na more, gurnem joj novac iako neće. Ubedim je na silu da ide avionom u poslednji čas jer sam pozvao svoju agenciju i kupio joj kartu iako je ona htela da ide autobusom. Promenim joj prozore, kupim klimu... Obično moram da je smuljam da bi ona prihvatila da joj olakšam život", priča folker.

