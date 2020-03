LUKAS O RASKIDU SA MANEKENKOM BRIGITOM! Posle kraha turbulentne veze poručio: Ona je sama sebe ŠUTNULA!

Aca Lukas nedavno je raskinuo sa manekenkom Brigitom Alilović, sa kojom je bio dva meseca u vezi. Kako se navodi, nakon što je ona po ko zna koji put predložila da pevač ostavi sve i započne zajednički život sa njom u Nemačkoj - to je za njega bilo previše.

"Aci se Brigita baš svidela čim ju je upoznao. Ta zaljubljenost je, međutim, potrajala dva meseca, kao i sa većinom njegovih devojaka. Pričao mi je da ga Brigita u poslednje vreme opterećuje i da je shvatio da nisu jedno za drugo", rekao je pevačev prijatelj.

"Brigita je tu vezu shvatila ozbiljnije od njega, pa je insistirala da dolazi svake nedelje kod nje u Grishajm. Čak je tražila i da menja život zbog nje, da ustaje ujutru, da trenira. On je navikao na lud noćni život i da spava do podne. Rekao mi je da mu ne pada na pamet da se menja zbog devojke. Rekao mi je da su se u krevetu odlično razumeli, a da su se van njega često svađali", nastavio je on.

Raskid je, navodi se, usledio nakon što je on bio kod nje u poseti, a ona je po ko zna koji put pokrenula priču da on treba da pređe da živi kod nje u Nemačku. Aci je ovo bilo previše, pokupio je stvari, izašao iz njenog stana i samo poslao poruku da treba da ostanu prijatelji.

Ona je molila da se vrati i da razgovaraju, ali Lukas je bio odlučan.

Pevač, pak, nije želeo da govori o raskidu, samo je kratko prokomenarisao. "Brigita je sama sebe šutnula", rekao je Lukas.

