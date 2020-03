ACA LUKAS PORUČUJE: Šmeker sam u najboljim godinama! Misica ga ZAPROSILA, a evo šta kaže o još jednoj ŽENIDBI!

Iako je zagazio u šestu deceniju, Aca Lukas i dalje prednost daje stilu života koji na prvo mesto stavlja zabavu i dobar provod. Uveliko priprema pesme za novi CD, a u pauzama snimanja druži se s publikom. U tom raspoloženju govori o svom odnosu prema ženama i činjenici da je poželjan skoro tri decenije mlađoj devojci od sebe.

Kako komentarišeš to što te je misica Vladana Railić javno zaprosila?

- Kad čujem tako nešto, sve mislim - nije istina. Šalim se. Imponuje mi, naravno. Sve je to lepo. Međutim, nisam nikad težio niti želeo da imam epitet zavodnika i da smatram sebe nekim lover-boyem, tako da mi je sve to čudno. Mislim da se ne uklapa u moju ličnost, ali je lepo kad znaš da te žene vole.

Osim što te prose, šta još ima novo kod tebe?

- Radim punom parom, ali to je klasika kod mene. Nova pesma je super prošla, ali nema stajanja, radim još jednu i uskoro izlazi i novi CD. Od mene dosta.

Ima li zapravo vremena za ženidbu?

- I kad sam se pre ženio, to nisam planirao. Ženidba dođe sama od sebe. Ako naleti neka ljubav, to je to, ali mislim da sam sad preskočio starosnu granicu za tako nešto. Nisam mator, ali mislim da više ne bih mogao da idem pred matičara. Ipak, svestan sam da to svakako ne zavisi od mene. Takve stvari čovek ne može da kontroliše, posebno ne emocije.

Ali žene su svuda oko tebe. Čak si u poslednjem spotu imao ceo harem. Ipak, na društvenim mrežama akcenat u komentarima je bio na vanilicama, čime se aludiralo na beli prah.

- Pa, spremio sam lepe vanilice. Znate vi da se svaki pokušaj ataka na mene završi tako da moja bude poslednja. Eto, u ovom slučaju su to vanilice. A hejteri mogu da komentarišu, sada više to nije ni interesantno jer sam ja taj koji je stavio tačku na ovu temu. Sve ono što su mislili da će oni da dodaju dodao sam ja i oduzeo. Nadam se da sam im pokazao da je ono što misle i pričaju samo jedan delić svega onoga što su sad videli. Jedino što je poruka za te hejtere jeste da to ne pokušavaju da rade kod kuće - suviše je opasno za njihov intelekt. U stvari, ja sam tek na pola spota shvatio da se nešto i snima.

Ušao si u šestu deceniju, a deluje kao da si u najboljim godinama.

- Ja sam uvek u najboljim godinama. I čovek sa 80 smatra da je u najboljim godinama. Šmeker sam i to je to.

