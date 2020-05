PIPKALA ME, JEDNOM I UŠTINULA, A ONDA JE ULETELA ZA MNOM U WC! Šok ispovest Rade Manojlović: Jedva se spasla SILOVANJA?!

Rada Manojlović otvorila je dušu pa za jedne domaće medije navodno otkrila kako nije nije bila meta samo navalentnih muškaraca već i jedne žene, koja je pokušala da je siluje na jednoj proslavi u Beogradu.

"Nedavno mi se desila neverovatna situacija na jednoj proslavi u Beogradu, nisam mogla ni da zamislim da će neka žena pokušati da me siluje! Dok sam pevala na tom slavlju, jedna devojka se sve vreme motala oko mene. Bila je i zgodna i lepa, 'brutalno' je izgledala, ali nisam imala predstavu da voli isti pol. Dok sam pevala, stalno me je pipkala, jednom me je i uštinula, ali to joj nisam zamerila. Mislila sam da je moj fan i da je srećna što joj pevam. Sve mi je postalo jasno kad sam otišla u toalet. Dok sam prala ruke, ona je uletela u WC. Stala je ispred vrata i nije htela da me pusti. Šokirala sam se!" rekla je pevačica, pa dodala da je devojka bila izuzetno navalentna, te da joj nije dala da izađe iz toaleta.

"Pokušala sam da izađem, a ona mi nije dozvoljavala, bila je navalentna. Rekla mi je: 'Hajde sa mnom u kabinu, hoću da se mazimo.' Malo je falilo da je udarim! Nisam mogla da joj dokažem da volim samo muškarce. Bilo je čupavo, jedva sam uspela da je odgurnem i pobegnem!"

Rada je izjavila i da nikada nije poljubila žensku osobu.

"Nikad, čak ni iz šale. Nisam ja za te varijante. Volim muškarce i uvek sam bila u dugim vezama. Poznajem osobe koje su u tom fazonu i nemam ništa protiv njih, ali ja nisam za takve akcije."

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Sonja Spasić

