NINA I MLAĐA IPAK NISU ZAJEDNO: On je uhvaćen u noćnom provodu sa NJIMA, a Babićka završila njemu u ZAGRLJAJU! (FOTO)

Foto: Printscreen/Magazin In

Veza između Nine Babić i Mlađana Jovanovića otpočela je pred kamerama. Nina je molila Mlađu da je čeka napolju, s obzirom na to da je on prvi napustio Belu kuću.

Nina je bila u provodu sa Sarom Reljić, dok je Mlađa bio na drugom mestu sa svojim društvom među kojima je bio i u Zadruzi često pominjan Stefan Šebez.

foto: Printscreen/Instagram

Bivša zadrugarka Nina Babić nadala se opstanku njene veze sa Mlađom Jovanovićem po napuštanju rijalitija "Zadruga 3", međutim, to nije bio slučaj.

foto: Printscreen/Instagram

Njeni najmiliji nisu podržali ovu vezu, pa njih dvoje očigledno nisu mogli da opstanu pored svih tih prepreka. Ali, Nina je utehu pronašla u društvu svojih bivših cimera, te se tako, brže-bolje videla sa Stefanom Kandićem Kendijem.

