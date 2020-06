ANABELA LAŽE DA JE MOJA MAJKA KUPLJENA NA KOSOVU: Adam ocrnio Atijasovu! Cilj joj je da se porodica ĐOGANI ZGADI NARODU!

Adam Đogani, bivši rijaliti učesnik "Zadruge", nakon jezivih izjava Anabele Atijas, o njegovoj majci odlučio je da se oglasi.

On je u intervjuu raskrinkao sve laži i prevare koje je čuvala porodica Đogani u četiri zida. Anabela je uživo u programu izjavila da je Adamova majka navodno prodata na Kosovu, te da su njena braća platila da se ona noću preveze živa za Nemačku, navodno zbog maltretiranja Đoganijevih nakon što je rodila Adama, sa Dariom Đoganijem.

- Pre svega, ja mislim da nema uopšte potrebe da se uplićem ja, da se upliće moja tetka, moja majka, moj tata, uopšte ostala porodica, je mi uopšte ništa nismo skrivili bilo kome. Jedna velika glupost i velika laž, koju je (Anabela Atijas) izrekla, a to je da je moja majka maltretirana, kupljena na Kosovu, da je pobegla u nekom kombiju, da bi ostala živa, samo da je prevezu, kao da je ne znam šta, kao da su je moji jurili heklerom, bazukom. Baš dosta laži je izrečeno.

Zašto je Anabela imala potrebu da pred milionima govori o tvojoj majci, ti si već pričao svoju priču o porodici dok si učestvovao u rijalitiju? Šta je prava istina?

- Što je najgore, ne postoji nijedan deo istine u toj priči koju je izrekla, a njen cilj je da ona objasni ljudima da su Đoganiji najgori ljudi na svetu, da smo svi nasilnici, da ne poštujemo žene, da ih gledamo kao robove. Njoj je u cilju da se mi, porodica Đogani, zgadimo celom narodu, a ona sama zna da je to nemoguće i da nas ljudi vole. Nema ništa od toga.

Anabela je izjavila da su Gagijeva braća, navodno "čoporativno" maltretirali tvoju majku. Kako to komentarišeš?

- Komentarišem... da je jako... Užasno! Ne, ne, ne znam, evo prošao je jedan ceo dan od kako sam saznao da je ona sve to izjavila, i i dalje sam uzrujan. Kako neko može tako nešto da izmisli? Zašto? Zašto takve stvari praviš? Ovo nije njena prva laž, ali zašto upliće ostalu porodicu? Pitali su me ljudi, da li ću je tužiti, jer u početku sam stvarno želeo da je tužim, da moja majka bude svedok, ali, kad bolje razmislim, ja ću onda uzeti hleb, od Nine i Blankice. Nema potrebe! Njena najveća kazna je što je niko ne voli, što je lažljivica i što je sama takva kakva jeste. Nema tih para na svetu, koje mogu da plate ovo što ja sada proživljavam, pogotovo kada znam, da je stvarno bio lep razvod, da su jednostavno samo prestali da se vole. Ja sam imao 6 meseci, to nije istina što je (Anabela) rekla, ja sam imao 3 godine, ja sam pričao, ona (majka) je mene tada napustila, kao što i sada, ona ne postoji donekle.

Šta ti znaš uopšte o toj večeri kada te je majka ostavila, jer po navodima Anabele, braća tvoje majke su navodno platila da se ona preveze akcentovano živa u Nemačku?

- Evo, ja sam se naježio ceo. Znam da su se svi oni lepo dogovorili, cela njena porodica, njena braća, mislim da su dva brata i jedna sestra, da su se svi dogovorili da odu lepo u Nemačku, ona je isto bila za to, u nadi za boljim životom. Odlučila je samo da ode i tako se i desilo.

Šta ti je mama rekla? Zašto te nije povela sa sobom?

- Ne znam. Donekle, nekako me i ne zanima taj deo, jer sam presrećan što sam ostao ovde. Živim mnogo bolje ovde.

Kako je cela porodica Đogani očigledno u rijalitiju i otkrivena javnosti, htela to ili ne, šta ti znaš o Anabelinoj porodici?

- Svi znamo sve. Zašto bi se neko tuđim problemima bavio? Samo neka priča o Muhamedu, samo je pitajte ko je Muhamed Bukva, sve će vam biti jasno, koga je prevario, koliko miliona je uzeo, jedna je dovoljna reč i onda znate čime se sve čovek bavio, bolje da ćuti, neka se bavi svojom porodicom.

