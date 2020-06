KATARINA GRUJIĆ OTKRILA IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: Izopačeno je vreme postalo, sve se gleda kroz pare!

Katarina Grujić je otkrila detalje iz privatnog života pa otkrila koliko je vreme postalo izopačeno i da se sve gleda kroz pare.

"Ja imam tu sreću što sam iz patrijarhalne porodice, vaspitana, završila srednju školu i fakultet, ja sam iz imućne porodice, nije bilo potrebe da radim ništa, ali ja nisam taj tip. Kupila sam sama Mercedes. Želela sam da radim, da postanem samostalna, da imam parče svog hleba, da ne polažem račune, ni svojim roditeljima, pa ni svom muškarcu. Imala sam muškarce koji su mnogo manje zarađivali od mene, nikad nije bio problem, ali da radi, pa čak i za 20 hiljada, ali da radi, a ne da ne radi ništa, da gleda u plafon, da igra igrice. Izopačeno je vreme postalo, sve se gleda kroz pare, samo je bitno da se stavi torba, auto, izlasci na Instagram", rekla je Kaća Grujić.

foto: Printscreen/Magazin In

"Ako je muškarcu stalo do tebe, onda pravite zajedno lepu priču, naravno ako ste raspoloženi oboje da idete u istom pravcu. Koliko ima muškaraca koji su baje, glasni, a kod kuće manji od makovog zrna. A žena mirna, povučena, umerena, ali ona vodi kuću i to je jedna nirvana. To je njeno umeće, idi ti tamo radi, pravi, ali ovde gde je naša baza treba da budeš onakav kakav meni i deci odgovoraš. Žena može na to da utiče" navela je Ilda.

"Ne znam da li postoji kategorija kad te muškarac nasmeje. Ja tako živim 24 sata dnevno. Ja se sa Milanom smejem od 0 do 24 sata, kad me gleda onako kako me je gledao pre 20 godina, moguće je. Ne znam da li je alfa, ili beta, super je" istakla je Tijana.

foto: Printscreen/Magazin In

"Ljubav je neobjašnjiva i zato je čarobna. Ali to mora biti osoba koja me neće daviti, koja me neće zvati sto puta, da razume trenutak u kom sam se trenutno zadesila" rekla je Nina.

"Ja sam nesvesno svaki put svakom bila i mama i sestra i devojka i žena i drugarica i rođak, dok ga ne napravim top i to je to, ćao. Dobijem tu potpunu moć i to ne podnosim, da ja imam potpunu moć, moraju da se znaju neke stvari. Posle mene su svi savršeni" nasmejala je sve prisutne Grujićeva u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs / M.M.

Kurir