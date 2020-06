TRUDNA DIDI JANKOVIĆ SPREMNA ZA ULOGU MAJKE: Nećete verovati koje ime će dati ĆERKI!

Dijana Janković priznala je da je u drugom stanju, a sada je otkrila još detalja.

Naime, kako je izjavila predstoji joj još mesec dana do najlepšeg trenutka nakon kojeg će se ostvariti u ulozi majke devojčice kojoj će dati ime Dayana! Ona je mesecima u kućnoj izolaciji kako bi sačuvala svoje zdravlje i zdravlje bebe koju nosi.

"Kada smo suprug i ja saznali da ćemo dobiti bebu bili smo presrećni! On se zaista mnogo raduje kao i ja. Polako se pripremam za ulogu majke i nadam se da ću i u tome biti uspešna, uzorna... Biće to za mene najveći izazov do sada. Naravno, želim da nastavim svojom karijerom kao i do sada i mislim da svaka žena može sve da postigne ako se dobro organizuje. Rad, red, disciplina. I verujte mi, uvek se nađe vremena za ljubav! Radosna sam. Ko zna, možda će i moje dete jednog dana biti neka poznata ličnost?! Ha ha ... Nikad se ne zna...", izjavila je Didi.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

Kurir