MAJA OD SVADBARSKE PEVAČICE DO PREDUZETNICE: Šuputovu zvali kraljica zabave, zarađuje BRDO LOVE, a okrenula je NOVI LIST

Maja Šuput dobila je nadimak "kraljica svadbi", a skoro da nema dana kada Šuputova ne nastupa.

Međutim, njena uloga se sada okrenula. Od svadbarske pevačice, Šuputova je postala jedna od najboljih estradnih preduzetnica. Maja je otkrila na koji način je odlučila da se oproba u preduzetničkim vodama.

"Išla sam na jedan rođendan i nisam znala šta da kupim jednoj devojci. Njeni roditelji su mi samo rekli mala non-stop peva. Pa sam rekla okej, ajde idem po neki mikrofon. Ponuda je bila tako loša da sam se začudila, pa sam jednostavno kupila najbolji od tih svih loših. To dete je bilo najsrećnije ikada, a dobilo je loš mikrofon. Kad smo se vozili kući, rekla sam mužu za ideju i on mi je na to rekao: "Ti si taj mikrofon trebala imati odavno". I onda mi je to i omogućio. Od ideje do realizacije, prodaja je krvav posao i to će reći svaki preduzetnik", kazala je pevačica, koja objašnjava na koji način joj je titula svadbarske pevačice pomogla u daljoj karijeri.

"Tad sam bila mlađa, išlo mi je to na živce i činilo mi se da niko ne poštuje ovo što radim jer ja radim više koncerata od svadbi, ali bilo je tako malo uspešnih poznatih žena koje pevaju po svadbama da sam se morala istaći. Jedina konkurencija mi je Jole jer ja jednostavno nemam žensku konkurenciju u toj sferi i samim time nije bilo ni teško postati kraljica. A onda kada su ljudi počeli zakazivati svadbe po mojim terminima shvatila sam da zapravo radim odlično. Naravno, to je sve odgovaralo mom egu i više ti nije teško to raditi jer da se razumemo, to je rudnik. Dođeš pre gostiju i odeš poslednji da im ulepšaš taj dan, zaista krvav posao. Stvarno to radim dobro, trudim se, zvuči čudno ali ja umrem i rodim se na toj bini i sad bi me uvredilo da mi kažu da nisam kraljica svadbi", rekla je ona.

