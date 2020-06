NATAŠA SUROVO ISKRENO O VIĐANJU SA OŽENJENIM PEVAČEM! Neću da ispadam bednica koja ga proganja, OVO je PRAVA ISTINA?!

Dugo se spekulisalo o odnosu Nataše Radan i pevača Amara Gileta Jašarspahića, pa i u Beloj kući "Zadruge" gde je ona uglavnom sve negirala. Međutim, kako navode pojedini mediji, izrevoltirana njegov rečima koje je nedavno izrekao bivša zadrugarka rešila je da "surovo iskreno progovori o svemu", tvrdeći da su se njih dvoje viđali i par meseci pred njen odlazak na rijaliti imanje u Šimanovcima.

"Što se tiče Amara, ja sam prvi put rešila da surovo iskreno pričam o tome, o toj aferi koja se pominjala još u Zadruzi. Svih sedam meseci dok sam boravila tamo, negirala sam da se bilo šta među nama dešavalo, da smo bili bliski, da smo bili prisni. Međutim, ovaj njegov poslednji intervju koji je dao pre pet, šest dana me je naterao da progovorim o svemu. To što sam ja negirala sve tamo i pokušavala njega da zaštitim, očigledno mu ništa ne znači. Ja nisam mogla da znam kakva se priča plasira napolju, da li je sve u najboljem redu, da li on ima neki problem ili ne. Ja sam osoba koja je najmanje želela da on ima neki problem jer smo mi stvarno bili u super odnosima pre mog ulaska u rijaliti. Čak, kada smo krenuli u karantin, ja sam sa njim obavila video poziv, sve je bilo super", počela je ona.

"Jesam se viđala sa njim dok je on bio u braku, on je bio inicijator svakog našeg viđanja, kada bi dolazio u Beograd, on se meni javljao, mi bismo se videli i pre nastupa i posle nastupa. Ne znam zašto je imao potrebu da pominje bilo kakvog PR-a koji je kao meni stavio buket u ruke da bih se ja uslikala sa njim, ne znam kakve su to gluposti, ja nisam znala da imam PR-a. Nije mi jasan, nije ispao fer niti korektan prema meni. Ja sam prema njemu imala poštovanje koje on prema meni nije, što je sada i pokazao. I te priče koje on sada prosipa, sve su to bukvalno priče za malu decu ili možda priče koje je prosipao svojoj ženi dok je bio u braku četiri godine, ali ne bih to komentarisala niti to ima veze sa mnom, to je njegov problem. Viđali smo se prošle godine, to je trajalo dva meseca pre mog ulaska u rijaliti", dodala je Radanova.

"Što se tiče se*sualnih odnosa, to ću reći zbog sebe da stvarno do toga nije došlo. A što se tiče onoga što je pričao Bane Čolak i ostali zadrugari, a ja sam im se suprotstavljala i negirala, to ne znam šta da kažem, on jeste bio na odmoru od 1. do 7. septembra prošle godine i bilo je reči, razgovarali smo o nekom zajedničkom odmoru, ali do toga nije došlo jer sam ja ušla u rijaliti. Otkad sam izašla, mi nismo u kontaktu, nemamo nikakvu komunikaciju. Odlučila sam da progovorim o svemu ovome baš zbog tog njegovog poslednjeg intervjua jer neću više da ispadam jadnica, neka bednica koja proganja jadnog, malog Amar Gileta Jašarspahića, on je sada sa mnom završio svaku komunikaciju i ne bih da mi više postavljaju pitanja za njega niti bilo šta", zaključila je Nataša.

