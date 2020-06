HARISU DŽINOVIĆU PROPALA KAFANA U PARIZU: Pevač je imao jednu ideju, a desilo se DRUGAČIJE! Pevač ostao bez BIZNISA!

Haris Džinović svojevremeno je držao kafanu u prestonici Francuske, međutim to je, kako je sam priznao, bila loša odluka.

Pevač je objasnio kako se na kraju kafana u Parizu zatvorila.

"U Parizu sam ostao 12 godina, prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront. Imali smo tada mogućnosti, pa smo je mogli priuštiti sebi. Nije bila aman zaman skupa. Radila je fino, ali ja sam najveći krivac što nije ostala od danas ili ostala duže do tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko rekao sam "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug. I na kraju kada dođe dan pitam koliko smo zaradili, a on kaže šefe imamo samo za nabavku. Tako da smo morali prodati tu kafanu i to je era o kafani", rekao je Haris jednom prilikom u emisiji "Balkanskom ulicom", da bi se nakon iskustva sa životom u Francuskoj vratio na naše prostore.

