SUTRA POKLON - KURIR STARS! HIT INTERVJU - KIJA KOCKAR O LJUBAVNOM TROUGLU: Sloba me i dalje voli!

Sutra u novom Starsu pročitajte hit intervju sa Kijom Kockar o ljubavnom trouglu: SLOBA ME I DALJE VOLI! Milion puta me zvao iako je s Jelenom. Plus otkriva: Ceca me je blokirala na Instagramu jer sam rekla da me razočarala; Pevači su sujetni, većina ih nema ni osnovnu školu.

AFERA „BANKOMAT“ - saznajemo: Romanin dečko bio s Kristinom Bekvalac.

BUKTI RAT: Andreana Čekić - Đorđe David je narkoman, Đorđe David - Dokaži to na sudu!

foto: Promo

Milica Pavlović otkriva šta joj je bio prvi posao: Nosila sam kutije u štampariji.

Paparaco: Dušica pobedila koronu, pa pobegla u banju.

Plus transformacija Petra Strugara: Od ušuškanog prasca do mačo muškarca!

Ne propustite novi Stars!

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir