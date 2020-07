OGLASILA SE ZORICA MARKOVIĆ PRVI PUT NAKON IZBACIVANJA! Osula paljbu po Pešićki: Ona je postala zavisna od alkohola!

Pevačica Zorica Marković je napustila "Zadrugu 3" jer je u trenutku preseka glasova imala najmanju podršku publike. Ona se sada prvi put oglasila nakon izbacivanja i podelila svoje prve utiske.

"Dobro sam, ne mogu da se naspavam, javljam se samo dragim ljudima, telefon zvoni kao lud. Za mene je ovo klasika, kao iz jedne svoje kuće u drugu svoju kuću, ništa spektakularno i neobično za mene. Malo sam se naspavala, ljudi mi pišu, dopalo im se moje učešće, nekima i ne, ali uvek ima takvih. Zbog te priče između Đoganijevih i Marka, ja to nisam htela da komentarišem, to me ne zanima, ne mogu tri godine pričati samo o njima. Zadovoljna sam u svakom smislu te reči, trudim se da se odmorim što više" rekla je ona.

Zorica je otkrila i ko su njeni glavni favoriti za pobedu u ovoj trećoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu.

"Mišljenje širokog auditorijuma se menja, a ja nisam model učesnika čak ni za superfinale, a ove godine je malo specifična situacija. Bez obrzira na neke nove ljude koji su se pojavili, velika je konkurencija. Zasigurno su Iva, Mensru, Tara, Marko i Karić glavni favoriti, za prva tri mesta. Ovo ostalo mi je nebitno. Konkurencija je zaista jaka. Ja sam unutra razmišljala, slušalala sam patetiku i kukanje Anabelino. Ja sam pakao prošla kroz prvu i drugu sezonu što se tiče nje i Gagija. U kući svi misle da je ona favorit. Meni je Iva favorit, mada svi favorizuju Mensura, od njih dvoje svejedno, ali po meni Iva je neko ko bi stvarno trebalo da pobedi"

Pevačica je u Beloj kući najžešće verbalne okršaje imala sa Jelenom Pešić, za koju ni sad nema lepe reči.

"Ja ne mogu ni u koga više da se razočaram. Nemam druženje, mogu da pijem kafu sa nekim inteligentnim ljudima, kao što su Milan Milošević i Marko Đedović, ali ja se ni sa kim ne družim. Ali Jelena je meni prišla na samom ulasku i išla za mnom. To je ciljno uradila. Prva je napravila bezveze svađu, imala je zadatak da za 2.000 dinara koliko joj je falilo za pivo pobaca sve stvari. To je uradila i meni, bacila je moje stvari među najprljavije stvari. Tamo niko ništa nije hteo ni da čisti ni da peri, ljudi nisu prali jastučnice i posteljinu otkad su ušli. Mogla je od mene da traži 1.000 dinara za pivo, a ne da mi baci posteljinu. Ali ona je već bila cugnula i počela je sa uvredama. Drugi put je bilo vezano za Marka, družila se mesec dana sa njim, nikog nije videla, ima emocije, to je potvrdila i Luna kad je ušla. Mislim da njenu naklonost možeš da stekneš za jednu cigaretu i pivo. Neka pije, ali žalosno je da devojka u 31. godinu od jutra do sutra pije kad ima, ona je postala zavisna od alkohola, non-stop pije. Ona je lepa, ali za mene prazna, nema energiju, sve te haljine koje oblači tako je jeftino. Kad se družila sa Markom nije postojao ni Bora ni Mensur. Prodala je Milicu, Mimu, to govori meni da je neko dvoličan i podmukao. Ne volim takve ljude, potupci njeni mi se ne dopadaju. Spominjala mi je neke opasne glave, da pazim kako da se ponašam jer su to njeni prijatelji, mene to još više iritira jer ja nema razloga nikog da se plašim osim Boga. Sad će i Rita da ima fanove... Ja smatram da ona nema kapacitet za to da bude voditelj, ona je podg*zna muva, nije ni pristojna. Ako joj devojka ukaže da joj smeta što se druži sa njenim dečkom sa kojim je 6 meseci, skloni se, ali ona je sve intimnija, znači sve radi iz inata" rekla nam je Zorica.

