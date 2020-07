BOGDANA RAŽNATOVIĆ POVEĆALA USNE I JAGODICE: Evo kako Veljkova žena izgleda pre i posle estetskih intervencija! (FOTO)

Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića i snajka Cece Ražnatović, nekada je izgledala sasvim drugačije nego danas. Delom je za to zaslužen proces sazrevanja, što je i normalno u ranim dvadesetim, ali i estetske intervencije koje je uradila na svom licu.

foto: Printscreen/Instagram

Na Instagram profilu Pravo VIP lice postoji sijaset fotografija poznatih žena koje su promenile lični opis i među njima je i Bogdana. Ne navodi se tačno koje estetske zahvate je radila, ali je evidentno da su usta maksimalno uvećana pomoću hijalurona ili silikona. To je ono što se ne dopada ljudima koji su u komentarima napisali da je preterala i da je trebalo da ugradi manje veštačkog materijala u taj deo lica.

foto: Instagram

- Devojka je lepa prirodno, ali stvarno sa ovim usnama, užas. Možda da ih malo smanji, biće lepša - glasi jedan od komentara ispod slike. Takođe, vidi se i da je Cecina snajka povećala jagodice i to drastično, ali niko nije imao zamerku na to. Bogdana je, kao i veliki broj žena, uradila tetovažu obrva, što se većini komentatora dopada. Ima dosta njih koji smatraju da je Ražnatovićka uradila i stanjivanje nosa, na osnovu ove fotografije, ali neki smatraju da je to promena nastala tokom sazrevanja.

I sestre se doterale I Bogdanine sestre Nataša i Bojana posetile su plastičnog hirurga. Obe su, kao i Cecina snajka, povećale usne. foto: Printscreen/ Instagram To je ono što se može primetiti, a da li su još nešto sredile pomoću veštačkih materijala, nije poznato, jer se još uvek u javnosti nisu pojavile njihove fotografije odranije, kad su bile anonimne devojke iz Titela.

foto: Kurir

Ivan Ercegovčević/ foto: Instagram printscreen

Kurir