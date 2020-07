DABOVIĆEVA O NEPRISTOJNIM PONUDAMA, PARAMA I KOŠARKAŠKIM DANIMA! Dozvolila sam da mi muškarci uzmu sve što sam ZARADILA!

Proslavljena košarkašica Milica Dabović otkrila je da su joj moćni muškarci svojevremeno u inostranstvu nudili silne novce kroz nepristojne ponude, koje je oštro odbila. Takođe, ona je progovorila i o tome kako joj ide prodaja stvari, što čini da bi prehranila sina.

Milica nije ostala imuna i na temu elitne prostitucije.

"Znam da je u Srbiji, kao i u Beogradu elitna prostitucija trenutno u punom jeku. O tome se priča na sve strane."

Kakvo je tvoje mišljenje o devojkama koje se time bave, a ne nekim drugim poslom kako bi zaradile?

"Žao mi je što mlade i lepe devojke ne shvataju da imaju druge opciju u životu. Tužno je što je to njihov život sve vezano za prostituciju, ali nisam neko ko treba da osuđuje njihove izbore. Bog zna zbog čega one to rade i zašto su baš dovedene u tu situaciju."

S obzirom na to da si sve vreme svoje košarkaške karijere važila za jednu od najatraktivnijih sportistkinja, da li si ti dobijala nekada nepristojne ponude muškaraca i kako si reagovala?

"U Srbiji mi se to nije dešavalo, ali moram ti reći da sam u inostranstvu imala neprijatne situacije poput nemoralnih ponuda koje sam odbila, jer me to nije interesovalo. Nisu mi nudili stanove, automobile i slično tome. Konkretno su mi nudili novac u kojim god svotama sam želela, ali nije mi to bio izbor. Zarađivala sam dovoljno novca da sebi kupim stanove, automobile i danas da mogu da izdržavam porodicu. Sada je situacija drugačija, dozvolila sam da mi muškarci uzmu sve što sam zaradila do sada. Ali ja uvek kažem - dolaze neki bolji dani."

Baviš se prodajom svojih polovnih stvari na društvenim mrežama kako bi obezbedila potrebna sredstva za sina i sebe, kako napreduje "biznis"?

"Meni taj biznis sa prodajom stvari ide odlično, iako se nisam nadala ni u jednom momentu da bi moglo biti tako. Mogla bih i neki butik da otvorim, kao i da počnem da se bavim time u budućnosti."

Kako devojke reaguju na tvoju ponudu odeće?

"Devojke su oduševljene mojom ponudom i sviđa im se ono što ja prodajem. To me interesuje i što da ne, veoma mi je zanimljivo. Kada skupim malo novca, zašto ne bih otvorila radnju sa stvarima?"

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Vladimir Šporčić

