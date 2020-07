PRIJATELJSTVO SA LUNOM I MARKOM NIKO NEĆE UGROZITI! Ermina se obratila BRUTALNOM porukom: Imala da poruči samo OVO! FOTO

Ermina Pašović se nakon završetka rijalitija posvetila svojoj porodici, a sada se obratila svim ljudima koji je mrze pa im poručila samo jedno.

Nime, ona je napisala tekst na svom Instagram profilu i poručila da niko neće ugroziti prijateljstvo koje ima sa Lunom i Markom.

"Dragi moji, da vam objasnim nešto. Za mene je rijaliti završen. Skim se čujem, dopisujem, koga prati, čiji lajv posećujem to je moja stvar! Ko mene ne dira, neću ni ja njega! Meni se život ne svodi na to da pljujem ljude. Imam svoj život u kojem sad uživam sa mojom porodicom! Nemote vi meni da pišete hoće li meni Luna ili Marko zameriti ovo ili ono. Ja se čujem sa njima non stop. I naše prijateljstvo neće sigurno niko ugroziti, niti iko može. Tako da bih vas zamolila da ne pokušavate da upravljate mojim mozgom", napisala je Ermina.

