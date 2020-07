IVANA ŠAŠIĆ NIKAD ISKRENIJA: Dara Bubamara nema blama, kod nje je sve široko! Sa Stanijom sam ostala na ratnoj nozi!

Ivana Šašić spremna je kao zapeta puška da uđe u "Zadrugu 4", koja od septembra startuje na televiziji Pink. Pevačica kaže da će u rijalitiju učestvovati zbog novca, jer je na estradi udarila kriza koju je prouzrokovao kovid 19. O svađi s kolegama, kumu Joci Amsterdamu, o tome kako je vakcina spasla život njenom sinu pevačica govori u intervjuu za Kurir Stars.

Od čega živiš sada, pošto ne nastupaš?

- E, ja sam se snašla. Dok estrada kuka, ja sam se vratila na selo i radim sve poslove. Mnogi od njih su se folirali, razbacivali, a sad se prave pametni. Ne krijem da u rijaliti ulazim zbog honorara i ako sve bude bilo kako treba, imaće narod šta da gleda.

Na društvenim mrežama si veoma glasna u borbi protiv korone. Da li te neko uopšte sluša?

- Niko, nažalost. Svaki dan čujemo da nam je neko od prijatelja preminuo od ovog virusa. Izgubila sam mnogo prijatelja. Dosta se njih sprda s celokupnom situacijom, a nikako narod da se uozbilji i da shvati da je to opasno.

Hoćeš li se vakcinisati kada u Srbiju stigne vakcina protiv korone?

- Vakcina je mom detetu spasla život, tako da ja protiv vakcine nemam ništa. Ako je za dobrobit i spas svih nas, ja sam za. Naročito jer imam iskustvo da je vakcina mom detetu spasla život.

foto: Printscreen

Ipak, neki ljudi smatraju da je ovo sve jedna teorija zavere.

- Ne mogu da shvatim ljudsku glupost. Svi se bave teorijama zavere, a globalno svi smo u problemu. Ja verujem medicini, a da sam pametna, verovatno bih završila pet fakulteta.

Hoćeš li u "Zadruzi" otkriti neke tajne?

- Nisam nikogović. Imam šta da kažem i pokažem. Ne dam na sebe, mnogo toga znam i ćutala sam. Ispala sam i licemer u "Farmi", ali sam po završetku dobila izvinjenje za neke izgovorene stvari, što znači, kad su sagledali sve, da sam bila u pravu.

Nedavno si objavila fotografiju s Veljkom i Bogdanom Ražnatović, otkud to?

- Ta fotografija je nastala prošle godine. Bili smo na jednoj svadbi gde sam ja pevala. Mogu da kažem da ih mnogo volim, a i oni mene. S Cecom nisam drugarica, ali o njoj i njenoj porodici mislim sve najbolje.

foto: Damir Dervišagić

Bila si dobra i s Darkom Lazićem, ali je pukla tikva.

- Pevala sam kad mu se rodio sin. Posle toga je pravio još nekoliko veselja, a nisam bila ni pozvana. Nema veze. Njegova je stvar ko mu je bitan, ja mu ne zameram. Uvek sam bila fer.

Dara Bubamara te je optužila da si joj smestila aferu "livada".

- Nas dve smo pevale na jednom veselju, na koje je ona došla kao specijalni gost, pa je nastupala u dvorištu, kao i mi ostali pevači. Pustila sam lajv na društvenim mrežama koji se njoj nije dopao i iskoristila je gostovanje u nekim emisijama da kaže kako sam joj ja smestila aferu "livada". Ja se mislim, ajde, Daro, znamo se ti i ja odlično. Ta žena nema blama. Kako to, pogrešim dugme i ima blama. Dajte da se ne lažemo. Kod nje je sve široko. Ali dobro, svako bira šta da pokaže. Posle 40. godine sve to bude dobra reklama. Pogreši žena dugme i misli da je in.

S kim si posle "Farme" ostala na ratnoj nozi?

- Sa Stanijom. Ona je proračunata žena i materijalista. Kad dobije informacije koje njoj nešto znače, upija ih kao štampač. Uvek se nakači na nekog da bi došla do cilja. Ako u novu sezonu uđe ona, pa još Kristijan Golubović, pa Vladimir Tomović, to će biti veselo. Pa kad zabiberim ja sa svojim informacijama, Šimanovci ima da gore. Biće megdan oko vile Ravijojle. Ako sve bude kako treba, ova sezona će biti paklena.

Obožava kuma Joca Amsterdam je veliki čovek i gospodin Kum ti je Joca Amsterdam, koliko ti je to donelo dobra? - To je jedan veliki čovek i gospodin. Takvih ljudi nema mnogo. Kad sam decu rodila, u njegovoj kući se to slavilo. Svi čekamo da izađe da slavimo. On je u našoj zemlji najveći čovek.

Nema više problema Imam odličan odnos s bivšim mužem Imala si probleme s bivšim suprugom. Kakva je sad situacija? - Sve funkcioniše onako kako bog zapoveda. Sve je u najboljem redu. Napravila sam savršen odnos između njega i mog supruga Bojana i sad mogu samo da kucnem u drvo.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić / foto: Aleksandar Jovanović Cile

