ŠOPIĆKA OTKRILA SVAKI DETALJ O VEZI SA KARIĆEM: Priznala da je Osman sve znao, a onda žestoko oplela po Ivi Grgurić!

Ivana Šopić je otkrila svaki detalj o vezi sa Stefanom Krićem, priznala da je Osman Karić znao sve, a onda oplela po Ivi Grgurić.

foto: Printscreen

"Mi smo priznali jedno drugom, da se sviđamo jedno drugom, to je i Osman primetio. Ja sam gledala ljubavne klipove i dok Jelena nije ustala da kaže da su bili zajedno, bio je naš ples, ali tad se delilo na dva frajera, na Tomovića i Karića... Ja nisam znala za to, tad sam sa Tomovićem krenula da flertujem i da se muvam, ja sam u tom momentu digla ruke od Karića. Jelena se meni jednom žalila, uvredila se jer je Stefan rekao da ne bi imao ništa protiv da Tomović bude sa njom, ja sam tad shvatila da tu ima još nešto" dodala je Ivana, a onda prokomentarisala Ivu Grgurić:

"Prema njoj sam dosta hladnija, jer je ona meni smetala u vezi sa Stefanom, mene su silovali tamo pitanjima o Ivi. Nas Iva nikada nije zanimala, sem kada ona uzme i bezobrazno gađa mog dečka lopticom. Mislim, da prosto, slušam kad su bili Stefan, Jelena i Iva, ja nikada nisam potpaljivala da se Iva i Stefan svađaju. Mene je nerviralo što on nikada nije ustajao to da kaže. Ona je koristila njega za priču, 100% je on nju napravio, da nisu ušli u vezu, ispala bi u novembru, ja pričam šta ja mislim. Ona kao pojedinac i tužne priče, nema nikakav kvalitet za rijaliti. Ona je zgodna devojka i to je to" izjavila je Šopićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir