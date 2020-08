MIRKO ŠIJAN SE POBIO NA ŽURKI! Branio sestru svoje devojke, pa zaradio modrice! BOJANA VRIŠTALA!

Mirko Šijan pobio se u sredu na jednoj žurki u Novom Sadu zbog Nataše Rodić, sestre njegove devojke Bojane. Kako saznajemo, sin Goce Božinovske sukobio se s poznanikom i na kraju je izvukao deblji kralj.

foto: Damir Dervišagić

Naime, rođendanska zabava je bila vesela, sve je bilo u redu, dok Nataša nije počela da provocira jednog dečka, koji je došao s devojkom.

foto: Printscreen/ Instagram

On ju je u jednom momentu opomenuo da to ne čini, kad je Mirko, koji je bio pod uticajem alkohola, skočio da je brani. Tu je bio još jedan dečko, Šijanov poznanik, kome se unosio u lice, vređao i govorio mu ružne reči. To je njega iziritiralo pa je Mirka, kako smo saznali od osobe koja je prisustvovala incidentu, udario u glavu.

Nastao je haos, a Mirko je dobio desetak jakih udaraca.

foto: Instagram

Bojana se uplašila, plakala je i vrištala, u jednom momentu se i umešala pokušavajući da prekine tuču, ali bezuspešno. Preklinjala je tog dečka da prestane da udara njenog momka. Niko drugi se nije umešao, a haos je prestao tek kad se taj dečko odvojio od Gocinog sina.

foto: Printscreen/Instagram

Pozvali smo Mirka da čujemo i njegovu stranu priče, a on je bio iznenađen.

- Ne znam odakle vam to? Da mi nije možda devojka opet trudna? - ironičan je bio Šijan, pokušavajući da skrene temu, ali smo mu mi rekli da smo za incident saznali od osobe koja mu je prisustvovala.

- Neka vam objasni sve taj ko vam je to preneo. Nemam više šta da komentarišem, doviđenja - rekao nam je Mirko.

PROBLEMATIČAN Tukao se i na Kopaoniku i u Budvi Mirko Šijan i ranije je bio učesnik incidenata. Pre pet godina pretučen je u Budvi kad je grupa mladića nasrnula na njega i izudarala ga, o čemu su pisali svi srpski i crnogorski mediji. On je tada negirao u policiji da je bilo sukoba. Šijan se i godinu dana kasnije pobio na Kopaoniku s nekoliko momaka iz Novog Pazara i tada je za medije tvrdio da nikakvog skandala nije bilo, iako su povrede na njegovim šakama bile vidljive.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/Foto: Damir Dervišagić

