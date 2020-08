OVE SRPSKE PAROVE PRATE U STOPU! Jedna fotografija je lajkovana 300.000 puta, a ona svoju privatnost krije ko ZMIJA NOGE

Iako mnoge poznate ličnosti najčešće skrivaju svoj privatni život od očiju javnosti, postoje i oni koji svoju ljubav ponosno javno pokazuju, a neki zbog toga čak i profitiraju. U moru raznolikog sadržaja, nije jednostavno izdvojiti se iz mase, međutim, određenim domaćim parovima to je s namerom, ili sasvim spontano, pošlo za rukom. Neki od njih iza sebe imaju armiju fanova koji ujedno čine da budu primamljivi i za potencijalne oglašivače.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Iako su na početku veze svoju intimu strogo čuvali od javnosti, Ana i Bastijan sada sve češće počaste svoje fanove privatnim fotografijama. Sem što javno čestitaju godišnjice jedno drugom i neretko dele kako provode zajedničko vreme, poznati par iskoristio je svoje naloge na Instagramu da objavi i srećne vesti kada su postali roditelji. Sve to rezultiralo je da ih nemački, kao i srpski fanovi prate u stopu na internetu, a njihove zajedničke fotografije broje i do 100.000 lajkova. Bivša teniserka i fudbaler i pre veze imali su mnogobrojne fanove, a od kada su zajedno taj broj se samo udvostručio, pa sada silni fan klubovi često dele novosti iz njihove svakodnevice i prate ih u stopu, poput svetskih zvezda.

Sofija Milošević i Luka Jović

Zajedno na Instagramu broje čak dva miliona pratilaca, pa ne čudi zašto su Sofija i Luka u vrhu najpoznatijih parova na ovoj društvenoj mreži. Od kada su objavili prvu zajedničku fotografiju, njih dvoje ne prestaju da pune novinske stupce, a ujedno im raste i popularnost na Instagramu. Slika kojom su najavili da će postati roditelji lajkovana je čak 300.000 puta, a njihovi fanovi svakodnevno se trude da prave različite video-klipove i kolaže u slavu njihove ljubavi. Dok Luka sporadično ume da obraduje pratioce zajedničkim slikama, Sofija neretko deli kako provode vreme, što joj ujedno donosi sve veći broj obožavalaca.

Novak i Jelena Đoković

Najtrofejniji srpski teniser i njegova supruga svoje fanove imaju ne samo u Srbiji, već širom sveta. Oni uživaju da prate Noleta u stopu, budu u korak sa svim novostima, ali i neretko mu prirede iznenađenja. To je rezultiralo da se na Instagramu nalaze desetine fan.stranica posvećene Noletu, ali i Jeleni, koje svakodnevno slave njihovu ljubav. Koliko neki fanovi idu u korak sa Đokovićima, govori i podatak da se neretko na njihovim profilima mogu naći privatne slike tenisera i njegove supruge i pre nego što one dospeju u medije. Takođe, fanovi ne propuštaju da za svaki bitan datum Đokovića pripreme posebne videe i čestitke u vidu slika, pa tako pokazuju da poznaju celokupnu istoriju odnosa ovog bračnog para koji uživa u ljubavi već 15 godina. Sve češće Nole i Jelena dele slike iz privatnog života, koje svaki put broje i više od pola miliona lajkova, što ih stavlja na lestvicu jednih od najpoznatijih domaćih internet parova.

Vojaž i Breskvica

Mlade Jutjub zvezde Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, i Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, uz pomoć društvenih mreža uspeli su i da izgrade svoje karijere, a ujedno steknu i brojne fanove. Zajedno imaju više od pola miliona pratilaca, a nije im problem da za samo 24 časa uz pomoć fanova dobiju i do 100.000 lajkova i komentara. Zbog svoje ljubavi stekli su brojne simpatije među tinejdžerima, koji ih svakodnevno zasipaju komplimentima, a to je učinilo da postanu zanimljivi i medijima širom regiona. Svoje platforme uredno koriste za promociju pesama i drugih brendova koje reklamiraju, a kada to rade u duetu, onda je i zarada mnogo veća.

Veljko i Bogdana Ražnatović

Od kada se saznalo za njihovu vezu, Veljko i Bogdana su sve više su intrigantni za domaću javnost, a cela Srbija pomno je pratila njihovu svadbu prošlog novembra. Od tada je ovaj mladi par pobrao brojne simpatije, pa trenutno važi za jedan od najpopularnijih kako u medijima tako i na Instagramu. I dok Bogdana vešto čuva svoju intimu na Instagramu uz zaključan profil za one radoznale, fanovi svakodnevno opsedaju Veljkov instagram, gde pomno prate na koji način mladi roditelji provode slobodno vreme. Sin čuvene pevačice Cece Ražnatović sve češće deli snimke zajedničkih trenutaka s Bogdanom, ali i s naslednikom Željkom, zbog čega mu često raste broj pratilaca ali i lajkova.

Luna Đogani i Marko Miljković

Jedan od parova koji ima najveći broj fanova svakako su i Luna i Marko, kojima čak obožavatelji vode stranice dok su u „Zadruzi”, vode ih glasovima do pobede u rijalitiju, a nedavno je otkriveno da im čak daju i novac. Njih dvoje uspeli su da od svoje veze izgrade pravi brend, što im takođe donosi zaradu putem reklama na njihovim instagram profilima. Luna je poznata po tome kako neretko reklamira različite proizvode na svom instagramu, a Marko je pokušao i da izgradi sopstveni brend putem ove društvene mreže. Da je moguće živeti od Instagrama, najjasniji primer su upravo Luna i Marko kojima popularnost na internetu definitivno donosi i pozamašnu zaradu.

Nemanja Nedović i Mina Milutinović

Srpski košarkaški reprezentativac Nemanja Nedović i manekenka Mina Milutinović zbog svog raskošnog života neretko su u žiži interesovanja kako medija tako i korisnika društvenih mreža. Mina je naširoko poznata zbog svoje manekenske karijere i vitke figure, dok Nedović već godinama važi za uspešnog košarkaša i zato ne kriju da uživaju u izobilju. Zajedno imaju čak 200.000 pratilaca na Instagramu, pa njihove objave ne mogu da promaknu nikome, pogotovo kada se zajedno uslikaju kako uživaju u egzotičnim putovanjima ili u svom luksuznom domu u Španiji. Ujedno važe za jedan od najatraktivnijih mladih parova, pa mnogi drugi pronalaze inspiraciju na njihovom instagramu, gde neretko uz profesionalne fotografije pokazuju kako na pravi način znaju da se zabave

