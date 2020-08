ROMANA POSLE ZATVORA POSTALA MIGRANT U AUSTRALIJI: Od suda joj zavisi SUDBINA, a za glavnu optužbu ima OGROMNO OLAKŠANJE

Biće potrebno da prođe nekoliko dana dok sud u Brizbejnu ne odluči da li će Romana Panić biti isporučena Srbiji, čije državljanstvo ima, ili će ipak biti zadržana u Australiji do juna meseca, kada joj ističe kazna zatvora od godinu dana.

Uzimajući u obzir da je pevačicin emotivni partner Filip Mrkajić na sebe preuzeo obavezu da državi plati 22.500 dolara koje su njih dvoje ukrali pljačkajući bankomate, Panićeva nema obavezu da prinudnim radom vraća materijalnu štetu.

Kako su u većem delu Australije na snazi oštre mere zbog sprečavanja širenja epidemije koronavirusa, trenutno je skoro nemoguće napustiti taj kontinent. Avionski letovi se obavljaju samo ako su hitni i neophodni, a ljudi moraju da imaju posebne dozvole.

U slučaju Romane još uvek nije donet takav akt. Nju su smestili u apartman gde se nalaze svi koji su izolovani zbog opasnosti od širenja epidemije i tamo će biti sve dok brizbejnski sud ne donese odluku o njenom deportovanju u Srbiju. Prvenstveno je, prema tamošnjim zakonima, Panićeva bila obavezna da bude u migracionom centru i tamo sačeka transport u matičnu državu, sa obavezom da prinudnim radom otplati deo novca koji je opljačkan. Međutim, njen partner je nedavno prihvatio obavezu da on vrati dug u celosti, označivši sebe kao jedinog učesnika razbojništva, dok je Romana bila upućena u te nezakonite radnje i prikrivala ih. Sud je to uvažio i u narednom periodu odlučiće o tome da li će pevačica biti u Australiji do sledeće godine ili će moći ranije da se vrati u Beograd. Ukoliko bude usvojena ova druga odluka, Panićeva bi već do kraja nedelje mogla da sleti na aerodrom "Nikola Tesla" pod posebnim merama, kao lice osuđeno za kriminal koje je deportovano u matičnu državu sa trajnim zabranom ulaska u Australiju.

Podsetimo, Romana i Filip su uhapšeni 25. juna zbog pljačkanja bankomata u Brizbejnu i posle dva dana su osuđeni na zatvorske kazne. Pevačica je dobila godinu dana zatvora, s tim što je iza rešetaka morala da provede tri meseca. Zbog dobrog ponašanja puštena je nakon isteka dve trećine kazne. Njen partner osuđen je na godinu i po, sa obavezom da na robiji provede šest meseci.

