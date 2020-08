ŽIVA SE POJELA OD SRAMOTE! Romana izašla iz zatvora, čeka deportaciju, a evo ko vraća 14.400 € koje je ukrala sa dečkom!

Romana Panić (45) puštena je prekjuče iz zatvora u Brizbejnu, u kom je provela 40 dana zbog pljačkanja bankomata! Pevačica je sa dečkom Filipom Mrkajićem (40) ukrala 14.400 evra, zbog čega je bila osuđena na godinu dana zatvora, uslovno dva meseca. Pošto je odslužila dve trećine kazne, zbog dobrog vladanja puštena je na slobodu.

Pop zvezda čeka deportaciju za Srbiju, dok njen momak i dalje robija. Pevačica se odmah oglasila na Instagramu i s kiselim osmehom pozirala!

Izvukla se

Iako će Panićeva i Mrkajić morati da vrate sav novac koji su ukrali ili da štetu nadoknade kroz društveno koristan rad, pevačica se izvukla iz toga!

- Romana će uskoro da se vrati u Beograd! Njen dečko prihvatio je da sam vrati sav novac koji su opljačkali - priča pevačicina prijateljica, koja je insistirala na anonimnosti, i dodaje:

- Romana se živa pojela otkad je uhapšena! Psihički se oseća bolje jer se konačno vraća u svoju zemlju, ali je u jednom momentu baš potonula. Pričala mi je da su se prema njoj u zatvoru lepo ophodili, ali da je ipak nekoliko puta tražila pomoć psihijatra. Priznala mi je da se kaje zbog svega, da joj je ovo bila životna lekcija, koju je, da je bila pametna, mogla da izbegne. Rekla mi je i da joj ovako nešto više nikada neće pasti na pamet, makar morala na ulici da prosi! Više puta je ponovila da se oseća loše jer je osramotila i sebe i porodicu. Ne zna kako će da izađe pred majku, koja je očajna zbog cele situacije.

Policija ih pratila

Podsetimo, australijska policija je Romani i Filipu ušla u trag preko sigurnosnih kamera na bankama, dok su postavljali nelegalne uređaje na bankomate. Posle nekoliko dana praćenja, policajci su pretresli stan u kom su njih dvoje živeli u Spring Hilu i pronašli su ukradeni novac. Romana je pred sudijom priznala krivicu za 16 tačaka optužnice, a Filip za 18. Mrkajić će duže ostati iza rešetaka od Romane jer je osuđen na 14 meseci zatvora, uslovno na tri.

Romanina majka: Od stida ne smem na ulicu

Romanina majka Gordana Panić nedavno je izjavila da od sramote ne sme da izađe na ulicu: - Romana mi se još nije javila, a možda i ne sme da me pozove. Mnogo sam ljuta i razočarana. Velika je to bruka i sramota što se desilo. Nisam ni znala da je iz Italije otišla u Australiju. Ko zna šta sve ne znam, a možda je to i bolje, jer ne mogu da podnesem ni ovo što znam o njoj. Glava mi puca od svega. Po ceo dan mi zvoni telefon, svi pitaju da li je to moguće, da li je to naša Romana. Mnogo mi je loše. Iz kuće ne izlazim jer nemam snage da objašnjavam komšijama šta se dogodilo.