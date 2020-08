ISIDORA JE PLAKALA PRISEĆAJUĆI SE RAZGOVORA S GAGOM: Ljudi s razlogom kriju bolest, a kad pokažeš malo nade oni te SATRU

Pokojna spisateljica Isidora Bjelica tokom teških dana borbe i u periodu kada joj se bolest nekoliko puta vraćala, suočavala se sa raznim negativnim komentarima. O tome je kroz suze i drhtavim glasom govorila u jednom od svojih brojnih intervjua, pa svojevremeno i istakla kako je zbog loših komentara javnosti koja joj je čak nametala i da je izmislila bolest - sebi samo ubrzala smrt.

Bilo je i perioda kada je primala pretnje kako na svoj, pa tako i na račun svoje ćerke Vile.

"Ja ću otvoreno da vam kažem, to je moj poraz. Meni je žao što sam javno izašla s tim, jer sam tako ubrzala svoju smrt. Vi tako privučete te zveri. Zamislite koliko to boli, kada provodiš četiri godine na hemioterapijama, skupiš snagu da izađeš i onda trpiš vređanje kako to radiš... Sećam se mojih razgovora sa Gagom Nikolićem... Oprostite, teško mi je da govorim..." rekla je kroz suze, a onda i nastavila: "I Gaga mi je rekao tada: 'Grešiš Isidora, ovo je mala sredina. Ovde ljudi s razlogom kriju bolest. Satru te kada pokažeš malo nade, ponosa, lepote...' Zamislite kako je to kada imate 54 hemioterapije i onda ti neko napiše: 'Ova krava laže da je bolesna.' Znate kolika je to bol? Ja znam da mi je ostalo malo... Mi smo okruženi primitivcima koji tetorišu bolesne ljude. Kada vide da vam je bolje, oni žele da umrete", govorila je ona pre nekoliko godina.

"Kada nabudžiš ovaj šešir svi misle: 'Lako je njoj', a ja sam imala situacije da mi je pola kuće u zalagaonici... Živite današnji dan. Kroz bolest postanete drugačiji, promeni vas bolest na bolje, to je jako čudo, ali je tako", dodala je tada Bjelica.

Isidora Bjelica kremirana je 8. avgusta na Novom groblju u Beogradu. Bitku s opakom bolešću izgubila je 5. avgusta u 52, u domu svojih roditelja, ostavljajući za sobom ćerku Vilu, sina Lava i supruga Nebojšu Pajkića.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Kurir