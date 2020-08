MALA OD SULTANA SE PROSLAVILA U ZG! Došla do FINALA pa Saša Popović PRESEKAO i sve joj bilo ČUDNO! Evo šta misli o njemu

Mlada pevačica Tijana Milentijević koju sada već svi znaju kao "Žena od sultana", svoje korene vuče iz takmičenja "Zvezde Granda" kada je prvi put imala dodira sa javnom scenom.

Pevačica je govori o svojim muzičkim počecima i odnosu sa Sašom Popovićem, direktorom Grand produkcije.

- Došla sam do superfinala, Popović je odlučio da to bude top 10, a ne top 8, u poslednjem trenutku. Iz prvog pokušaja, što je baš čudno sam došla do superfinala. Što se tiče kolega, pa ja sam sa svima u dobrim odnosima - rekla je ona.

Tijana nam je otkrila i da li je dobila ponudu od Saše Popovića da radi za njegovu produkciju i da li bi to možda učinila u ovom momentu.

- Što se tiče pesama, Saša mi je odabrao samo prvu pesmu "Lepa, mlada, pametna" a što se tiče ostalih pesama, to je već moj izbor. Već duže vreme nisam radila sa njima, tako da sam otpočela individualnu karijeru, pa ću videti dokle ću dospeti - rekla je ona i dodala kakvo mišljenje ima o Popoviću.

- O njemu mislim sve najlepše, odavno se nismo videli. Uvek mi je dao savete, jer sam jako mlada, gledao me kao svoje dete. Pristala bih da gostujem u njegovoj emisijama, a što se tiče saradnje, ja sam potpisala drugi ugovor, tako da ne bih ušla u "Grand" - rekla je Tijana Milentijević.

foto: Instagram screenshot

kurir.rs/informer

Kurir