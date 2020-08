SAMO MUŠKARCIMA SMETAM: Žena od sultana ovako reaguje na negativne komentare! Govore joj da izgleda kao da ima 40!

Tijana Milentijević suočila se sa pozitivnim i negativnim komentarima na svoje fotografije sa popularne društvene mreže.

Pevačica se nije dala zbuniti, pa je priznala da negativnim komentarima ne pridaje važnost, kao i da ih uglavnom dobija od pripadnika jačeg pola.

"Kada žena kaže da si lepa, to je to, to se ceni. Samo muškarcima smetam. Od žena nemam nijedan negativan komentar", konstatuje ona.

"Ja volim kada se neko potrudi da napiše nešto zanimljivo, to me nasmeje. Drago mi je kada čujem komplimente. Očigledno je da se uspeh ne prašta", dodala je Tijana, koju često prozivaju da izgleda mnogo starije.

"Pitala sam ljude da li izgledam kao da imam 40 godina, oni kažu da to nije istina, ali svi imaju pravo na svoje mišljenje, sa tim se ne slažem", izjavila je.

