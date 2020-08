ŽENA OD SULTANA NA UDARU KRITIKA! Cela Hrvatska bruji o Tijani, a ona ovako odgovorila: Moraš biti spreman na SVE!

O Tijani Milentijević (21), poznatijoj kao ''Žena od sultana'' već mesec dana bruji Balkan, a sada se našla na meti kritika.

"Sasvim slučajno je sve krenulo. To je bila ideja mog producenta, a čim sam poslušala pesmu, znala sam da je to to. I bila sam u pravu. Ljudi su je brzo prihvatili i jako sam srećna zbog toga" rekla je mlada pevačica.

Tijana je od početka verovala u sebe i svoj tim, ali ipak popularnosti u ovakvoj meri nije se nadala.

"S obzirom na to s kojim ljudima sarađujem o uspehu sam razmišljala, a iskreno, i očekivala. Ne baš ovakav. Nadala sam da će biti manje nego što smo postigli do sada jer sam bila i svesna da sam nova pevačica koju javnost ne poznaje. Ljudi me sada prepoznaju na ulici. Doslovno na svakom koraku. E i da, sada imam gomilu obaveza tokom dana" priča ''Žena od sultana''.

Kako to obično biva u svetu poznatih i slavnih, s velikim brojem fanova dolazi i određeni broj hejtera. Tijana se na ''meti'' kritičara našla zbog, kako kažu, kontroverznog spota u kojem se promoviše preljuba, kriminal, nasilje.

"Smatram da većina današnjih pesama promoviše takve vrednosti. To je nešto što mladi vole i što kod mladih prolazi. Kada si umetnik, moraš biti spreman i na glumu u spotu koja ne predstavlja naš privatni život. Drago mi je što postoje i pozitivni i negativni komentari. Kada toga nema, znači da nešto ne radiš dobro" rekla je pevačica koja smatra da su Hrvati odlično reagovali na pesmu i dodala da obožava hravtsku muziku.

