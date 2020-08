MILICA KEMEZ ČULA SE SA BOROM PRED HAPŠENJE: Nije ga ona prijavila, ali problem Santana vuče još iz 2018!

Milica Kemez otkrila je u kakvom je sada odnosu sa Borom Santanom, ali i planu za novu sezonu rijalitija.

Na pitanje da li će praviti greške kao u prošloj sezoni, Milica odgovara:

"Nadamo se da neću. Prošli put sam rekla da neću praviti uopšte, ali sam napravila, tako da sad kažem, nadam se da neću."

Sa bivšim dečkom Borom Santanom čula se malo pre nego što su mu oduzeli telefon.

"Još uvek je u pritvoru, verovatno se čeka njegov advokat, kako to po zakonu već ide. Mislim da je, koliko sam upućena neki slučaj iz 2018. godine, tako da nema veze sa mnom", rekla je Milica i dodala:

"Verovatno je neka tužba iz rijaltija ili tako nešto, s obzirom na to da je 2018. godina u pitanju. On se nije odazivao na taj poziv i isključivo je iz tog razloga priveden. Nadam se da će sve biti u redu, ja sam kontaktirala koga god sam mogla, nadam se da će što pre izaći i želim mu zaista sve najbolje."

"Prvo smo bili na nekoj ratnoj nozi, on mene pecne, ja njega, ali sam mu rekla da mu definitivno ne treba rat sa mnom i odlučila sam da ja budem ta koja će da spusti loptu. Zamolila sam ga samo da ne daje nikakve izjave da ne bi to sad poteglo druge stvari, ne želim da se uopšte ta priča i to što je bilo poteže. Želim da stavim tačku na to sve. On je zaista dobar u svom poslu, ne mogu da kažem da je loš čovek, ali postoje neke loše stvari koje on radi i eto zbog kojih mu se upravo ovako nešto i desilo. Nadam se da će mu to biti za nauk, da neke stvari u životu ne može da govori. Nadam se da je izvukao pouku i da ljudi koji su ga tapšali po ramenu, "ti si car, ti si kralj, samo tako treba, ma ti se šališ, ti to tako ne misliš", da su shvatili dokle to može da dovede", priznala je Milica i odnosu sa Santanom.

"Da li ćeš se zaljubiti?", pitali su Kemezovu na Instagram "lajvu", a ona je odgovorila:

"Rekla sam da ne želim, ali svakako neću imati nikakve odnose, neču verovati toliko, ušla sam u sezonu onako naivno, nisam pratila rijaliti, nisam znala kako šta funkcioniše. Sad mogu da tvrdim da je tamo 95% slučajeva rijaliti igra. Bar jedna strana od te dve veze ima korist. Išla sam naivna, išla sam srcem, pogrešila sam, tako da više to sebi sigurno neću dozvoliti, neću dozvoliti sebi da budem toliko otvorenog srca."

