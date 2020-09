UŽASNA IGRA SUDBINE! Gru nije hteo da uđe u rijaliti, NJIH stavio na prvo mesto, a poginuo 3 DANA posle početka šoua

Dalibor Andonov Gru poginuo je pre godinu dana vozeći kajt na Dunavu.

S reperom je produkcija ružičaste imperije kontaktirala među prvim kandidatima pred novu sezonu, ali se on ljubazno zahvalio na ponudi i odbio učešće.

– Gru je voleo izazove i adrenalin i bilo mu je drago što su ga pozvali da bude deo njihovog najvažnijeg projekta, ali on sebe nije video u tom formatu. Porazgovarao je sa organizatorima i rekao im da nije zainteresovan za to jer želi da bude sa sinovima i suprugom Danicom. Odmah je stavio do znanja da ne želi čak ni o uslovima da pregovara i organizatori su to ispoštovali. Porodica mu je bila na prvom mestu i ni po koju cenu nije želeo da mesecima bude razdvojen od njih – priča izvor blizak pokojnom reperu, koji je poginuo samo tri dana nakon što je „Zadruga 3“ počela.

Prema rečima Gruovog prijatelja, on je poslednjih godina imao nekoliko poziva za učešće u rijalitijima, ali ga to nije interesovalo: – Da je ušao u taj rijaliti, kobnog dana sigurno ne bi vozio kajt u Zemunu. Međutim, njegova tadašnja odluka bila je na mestu, jer niko nije ni mogao da zna šta može da se desi. Posle sahrane smo pričali o tome da bi bilo dobro da je pristao da uđe u rijaliti, ali on je poslednjih godina odbijao pozive pošto sebe nije video kao neko ko može da bude deo te ekipe.

Gru je, podsetimo, bio učesnik rijalitija „VIP Veliki brat“ i često je u intervjuima govorio o razlozima zašto sebe više ne vidi u takvim programima.

– Ne bih ušao opet u rijaliti, iako sam pre mesec dana dobio poziv. Jednom sam probao, video kako to izgleda, i to je dovoljno. Jedina stvar koja bi me motivisala da uđem jeste ogroman novac, ali s obzirom na to kako rijaliti danas izgleda, taj ogroman novac ne postoji – govorio je Gru.

