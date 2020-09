DUGOVAO MI JE PARE I JOŠ MI DUGUJE! BIO JE PAĆENIK: Kija iznela detalje braka sa pevačem, a jedan PROBLEM nije imala!

Kija Kockar je podelila svoje iskustvo iz braka sa Slobom Radanovićem, koji ju je sa Lunom Đogani prevario u prvoj sezoni rijalitija, posle kog su se i razveli.

Kako kaže, razvod joj nije bio komplikovan, kada je u pitanju podela imovine.

"Ja imam svoju imperiju, tako da mi je bilo lako da se rastanem. Štaviše, meni je dugovao pare i još neke stvari mi još uvek duguje", započela je Kija, a potom nastavila:

foto: Damir Dervišagić

"Ja sad na to gledam više kao na neku vezu, eto, koja je bila. Iz svega sam izvukla samo slomljeno srce i to je to, sve ostalo me ne zanima, da ja čuvam muža... On treba sam da se čuva! Ne bih nikom pretila, nisam nikada pretila ljubavnicama, niti bih to radila, niti ima vajde. Jednostavno, loš izbor - udala sam se za jako teškog paćenika, to je loš izbor i to je to. Iz ove perspektive, nije on mene prevario, on je prevario samog sebe."

Na kraju, dodala je da su i ona i Sloba imali autonomiju i slobodu u njihovom braku, ali da je Radanović načino preljubu verovatno "kako bi se dokazao i zalečio svoje komplekse".

"Na stranu taj idiot, sa kojim sam imala posla, ja u mom braku, ne mogu da grešim dušu, nisam imala ograničenja nikakva, niti je on imao. Videla sam da su prevarene i žene koje su i te kako požrtvovane, kod kuće su, sve, pa onda on juri vrcave, a imate muškarce koji su oženjeni tim vrcavim ženama koje su dominantne, a onda juri negde da se dokaže jer ima komplekse od te žene", rekla je u "Magazin IN".

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/MagazinIN

Kurir