LJUPKA OTKRILA ZAŠTO JE NOKAUTIRALA SIMKETA! Varao me je s tri maloletnice! Banula sam tamo, NASTAO JE HAOS (VIDEO)

Ljupka Stević plače kao kiša zbog ljubavnih problema koje ima s partnerom, generalom policije Dragišom Simićem Simketom, kojem je razbila džip i još jedan automobil jer je otkrila da je vara s tri maloletnice.

Ljubavni problemi

S pevačicom smo se našli juče ispred njene zgrade na Voždovcu, gde se u noći između srede i četvrtka dogodio incident. Iako je sama na Instagram postavila snimke razbijenih vozila i poručila kako prolazi nevernik koji koristi „cijalis“ (lek koji muškarci koriste tokom seksualnog odnosa), sada je okrenula ploču. Ona čas tvrdi da Simketove automobile nije pipnula, čas da jeste jer je prevarena, a priznaje da ga je nokautirala.

- Nisam jela četiri dana. Kola su u ovom slučaju najmanje važna. Prolazim kroz ozbiljne ljubavne probleme. Ja ne znam šta žena drugo da uradi da spreči muškarca kad hoće da vara. Mene je zabolelo što sam ga navatala, a on me laže. Deset godina sam provela s njim i znam da me je varao s tri maloletnice. S njima ću tek da vodim privatni postupak. Ja njega nikad nisam prevarila. Eto, ja sam sposobna žena, domaćica i džabe. On mi nalazi samo mane, nikad mi nije dao kompliment koliko god da se sredim, ništa. Mnogi će da me pljuju zbog toga što sam uradila, ali ja nisam mogla da obuzdam emocije. Molim ljude da me ne osuđuju na osnovu snimaka, to je bila ljudska reakcija - kaže Ljupka.

Pevačica kaže da je sa oženjenim generalom imala ozbiljne planove.

Q Sat vremena davao iskaz Simke napušta policijsku stanicu na Voždovcu foto: Damir Dervišagić

Pet godina se razvodi

- Pet godina se razvodi, ali ja sumnjam u to. Bilo mi je dovoljno što me voli i što imam njegovu pažnju. Želela sam i ja da imam porodicu, brak i da stvorim oazu mira s njim. Želela sam da mu rodim najlepšeg sina s plavim očima kao njegove. Ali došla sam do toga da čovek zove klinke, ugovara sastanke u vikendici gde ima bazen. Govorio je ljubim okce moje, i ja sam htela da banem tamo. Nisam izdržala, pa je nastao haos. Možete da zamislite kako sam se osećala kad sam videla da u novčaniku ispod ikone drži „cijalis“. Jedan je popio, a drugi lekić stoji. Bacila sam mu lek u lice i popila „bromazepam“ da zaspim - kaže Stevićeva.

Ona kaže da je i Simke dobio šta je zaslužio:

- Napravila sam skandal, znate, ja sam robusna žena, ponašam se kao muškarac. Nije prošao nekažnjeno. Dobio je on onako udarac. Neka sve žene znaju, dobio je pesnicu posred brade. Nokautirala sam ga. Pobegao je kroz podrum. Ja sam protiv nasilja, ali kad se sve završi, možda kažem pravu istinu. Molim vas da me sad razumete. Nisam ništa slagala, samo sam prikrila neke delove.

Ljupka ima i poruku za sve prevarene žene.

- Čim posumnjaju, odmah neka ostave takve muškarce. Nema kompromisa. Eto, ja sam bila sa oženjenim i doživela sam da me prevari. Odlučila sam, kad budem birala sledećeg muškarca, mora da bude jak - završila je pevačica.

SIMIĆ ZA KURIR Ovo joj nije trebalo Dragiša Simić dao je juče izjavu u policijskoj stanici na Voždovcu. On je u MUP došao oko podneva i zadržao se sat vremena. Naša ekipa ga je dočekala kada je završio informativni razgovor. Bio je ljubazan, a na usni mu se videla modrica od udarca. Nije bio raspoložen da priča o incidentu. - Pričaćemo. Ovo joj nije trebalo. Ne znam ni šta da kažem. U šoku sam i ja - kratko je rekao Simke. foto: Dragan Kadić

DOKAZ Odala je haljina Iako je Ljupka u policiji i u izjavama koje je dala medijima tvrdila da nije razbila automobile koji su u vlasništvu njenog sada već bivšeg partnera, pevačicu je odala haljina koju je tu noć nosila. Naime, na snimcima se jasno vidi da Ljupka ciglom razbija stakla na kolima, a u istoj toj haljini se slikala na VMA i fotografiju postavila na Instagram. foto: Printscreen/ Instagram foto: Printscreen

Kurir.rs, Ljiljana Stanišić

