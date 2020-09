PRVA ISPOVEST TAMARE NIKOLIĆ POSLE PRIČE O NASILJU BIVŠEG MUŽA: Karići su kao i svi drugi! Koji par se ne svađa?

Nakon što je u domaćim medijima odjeknula vest da je Tamara Nikolić navodno prijavila bivšeg supruga Simona de Karića zbog pretnji, te da su oboje saslušani u policiji, manekenka je dala prvi intervju u kom je otkrila istinu o svemu ovome.

"Pisalo se da me je Simon tukao, ali to nije tačno. Bio je dobar prema meni i nikada me nije zlostavljao. Naravno da smo se u nekim periodima svađali, ali koji par nije? Mi smo sada u nerelano dobrim odnosima za dvoje razvedenih ljudi. Umemo u šali da kažemo da posle razvoda bolje funkcionišemo nego neki ljudi u braku", ispričala je Tamara i dodala:

foto: Damir Dervišagić

"Karići su normalni ljudi kao i svi drugi. Prema meni su uvek bili divni, a tako je i sada. Niko me više ne zove snajka, ali se volimo. Nismo ništa nažao jedni drugima učinili, pa nema razloga da ne budemo u dobrim odnosima. Dete sam razvedenih roditelja i zato sam sebi rekla da će, kada se budem udala, to biti zauvek, ali, nažalost, nije bilo. Zato na razvod gledam kao na lični neuspeh. Ljudi se danas ne bore za brak i lako ga se odriču. Uzimaju jedni druge zdravo za gotovo. Ja prva! Digla sam ruke čim mi nije bilo po volji. Simon i ja smo zapostavili jedno drugo i zato smo se razveli."

"Kada je Simon imao prvu devojku posle mene, odmah sam otišla na Gugl da vidim kako izgleda. Sećam se da sam pomislila: lepa je, podseća na mene, ima smeđu kosu, plave oči... Nisam imala ništa protiv nje, jer ni on nije imao ništa protiv momaka sa kojima sam ja bila posle našeg braka", zaključila je Nikolićeva.

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Printscreen/Instagram

