LEBA PREKO POGAČE: Srđan tražio da mu Prva kupuje skupu obuću, za 40 pari dali oko 15.000 evra

Srđan Predojević, koji je prošlog ponedeljka dobio otkaz na televiziji Prva, debelo je koštao ovu medijsku kuću. Osim što je imao veliku platu, najveću od svih voditelja u državi, njegovi poslodavci su imali i dodatni trošak - cipele koje je nosio. Kako saznajemo, TV Prva je samo na obuću za voditelja dala oko 15.000 evra. Naime, obuća za Predojevića je trebalo da bude iznajmljena, ali kako je on skoro svaki par uništio, nije bilo druge nego da se te cipele kupe. Na kraju je ispalo da je uništio skoro 40 pari cipela koje su bile predviđene da se nose samo u studiju.

foto: Promo

Naši sagovornici koji su upućeni u dešavanja kažu da je Predojević u toj obući izlazio napolje i na taj način je oštetio, pa je televizija morala da je kupi. Cene modela koje je zahtevao da mu nabave kretale su se od 350 do 1.000 evra. Prva nije štedela i uvek je voditelju izlazila u susret, ali on nije mario za to što je obuća bila samo za potrebe emisije, a ne i za to da se u njoj šetka. Inače, dojučerašnji voditelj jutarnjeg programa je imao i druge prohteve, i to kad je šminka, ali i garderoba u pitanju. Prema rečima jednog od naših sagovornika, Srđan Predojević je zahtevao skupoceni mejkap, tupfere posebnog prouzvođača i da samo on koristi određenu šminku. Umeo je i da pocepa iznajmljenje košulje pod izgovorom da ga je žuljala etiketa. Bahato ponašanje smetalo je i zaposlenima na Prvoj koji su imali direktan kontakt s Predojevićem. On je često imao običaj da podvikne, ali i da zahteva da se hlađenje klime pojača, pa su kamermani nosili jakne jer im je bilo hladno. Pozvali smo Predojevića za komentar, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Ljiljana Stanišić

Brza pošta Vratili mu stvari Srđan Predojević nepoželjan je na TV Prva, pa tako nije došao po svoje stvari koje su mu stajale u kancelariji, već su mu ih poslali zaposleni s televizije. Oni su sve spakovali u kutije i poslali ih na adresu koju je Srđan naveo prilikom dolaska u ovu medijsku kuću. Inače, još se ne zna gde će nastaviti karijeru

Kurir