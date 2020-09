SNEKI DAKI PUKLA SKROZ: Mislili ste da je najsrećnija žena na svetu, a na Instagramu glumi DRAGU SAVETU

Snežana Dakić svojim otvorenim pismom na Instagramu izazvala je i te kako buru. Naime, ona je sumirala kakve nas sve teskobe čekaju kroz život, ali da je u svemu tome najbitnije potražiti stručnu pomoć.

Velika je šteta što ljudi kod nas ne idu na psihoterapiju. Naročito je šteta što parovi ne idu na porodičnu terapiju. Mnogo bi bolje razumeli prvo sebe i svoje “okidače”, a potom i onog drugog i šta stoji za njegovih reakcija.. Mnogi bi se brakovi sačuvati, mnogi bi se odnosi izlečili i bili kvalitetniji kada bi ovde svako isao na psihoterapiju. Neverovatno je koliko nas stvari sabotira i kvari nam život, a mogli bi da ih izbegnemo, samo ako ih osvestimo... Može se utvrditi otkuda, recimo, strahovi od: bliskosti, vezivanja, napuštanja, bolesti, siromaštva.

Odakle, na primer, potreba za omalovažavanjem i kako je prevazići. Kako da pobedite “teške” ljude i kako da oni pobede sebe... Kako da izbegnete psihičko zlostavljanje... Kako da “ne ličite na svoju majku” ili “na svog oca”... i zasto ponavljamo iste matrice... Zašto nismo srećni - napisala je voditeljka i dodala: Znam da ćete reći da ima i loših terapeuta, da oni “nemaju pojma”, ali ima i dobrih, raspitajte se, proverite... Svakome nešto “fali” sto bi rekli, ali to ne znači ni da je lud, ni da nije normalan. Jednostavno: život je težak, zahtevi od savremenog čoveka su ogromni: posao, porodica, uspeh, prestiž, očekivanja, tehnologija... Starenje, slabost, bolest....izdaja, neverstvo, razočaranje... A iznad svega - zahtev da se “ bude srećan”!!! Drugarica ne može uvek imati valjan savet, a drug još manje. Treba nam stručna podrška. Ponekad je to mučno, ne zelimo susret sa istinom. Ali bez toga ne možemo da pobedimo. Ne možemo da budemo dobro i ne želite da se promenite, barem razumite zašto ste “takvi “kakvi ste. I zašto su vam neke stvari teške za prihvatiti... Nikad nije kasno... Mislite o tome. Da sam ovo ozbiljnije prihvatila, mnogo bi mi lagodniji i srećniji bio život do sada... - zaključila je Dakićeva.

