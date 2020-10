NATAŠA RADAN PRIZNALA DA JE BILA INTIMNA SA ŠAKOM POLUMENTOM? Isplivala šokantna prepiska, hvalila se na sva usta! NEOČEKIVANO

U Beloj kući jedna od vodećih tema jeste odnos Nataše Radan i Anđela Rankovića, ali i priroda odnosa koji su imali pre ulaska u "Zadrugu". Oboje su priznali da su se viđali pre nego što su ušli u rijaliti, a većina zadrugara stekla je utisak da se Ranković ne ponosi afere s Radanovom.

Iako je Nataša tvrdila da nikakve prepiske sa Anđelom nije plasirala u javnost, niti prosleđivala, istina je zapravo drugačija. Nataša je čet s manekenom slikala i prosledila sagovorniku, koji je molio da ostane anoniman, a kada joj je postavljeno pitanje da li je bila s njim, usledila je potvrda.

"Posle Mlađinog izlaska, kod Mlađe smo se upoznali. Ma, svidelo mi se što je bio pažljiv, sve je bilo top, ali nekako mi na samom startu nije bilo to to i primetio je to... Tu smo malo krenuli da se kao raspravljamo, da ja odlažem viđanje, pa onda on kao zbog treninga mene pomera... I brzo je puklo. Trajalo je tako možda mesec dana otprilike. Ma, dobar... Ovako da... Ali je malo i namazan, veruj mi kad ti kažem", jadala se Nataša, koju je sagovornik savetovao da pokuša ponovo da bude s njim.

"Pa, namazana si i ti? Jesi li se opalila sa Šakom posle izlaska?", znatiželjan je bio Natašin sagovornik, s obzirom na to da se dugo unazad šuška o njenoj navodnoj aferi s poznatim pevačem Šakom Polumentom.

"Jesam, hahaha!", kao iz topa priznala je Radanova, koja je potom bila upitana i za Amar Gileta Jašarspahića, ali nije želela da dalje priča ništa.

