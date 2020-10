KURIR EKSKLUZIVNO! SNIMAK HAPŠENJA RASTE ĐURIĆA: Pao dok je bio sa sinom Sinana Sakića, ali OVO JE BILO KOBNO! (KURIR TV)

Prema saznanjima Kurira, policija je navodno pratila Đurića duže vreme, a uhapšen je tokom susreta sa Alenom Sakićem u parku u centru Beograda. Stefan Đurić Rasta uhapšen je sa drogom prošlog petka tokom susreta sa prijateljem i saradnikom Alenom Sakićem, sinom pokojnog Sinana Sakića, ekskluzivno saznaje Kurir.

foto: Kurir

Prema informacijama do kojih smo došli, policija je duže vreme pratila poznatog repera. Od momenta kad je na društvenim mrežama počeo da pokazuje kako konzumira marihuanu, propagirajući to kao zdrav stil života, nadležni organi su počeli da prikupljaju dokaze protiv njega. Tako je bilo sve do prethodnog petka, kada je Rasta dobio poziv od prijatelja, za kojeg se sumnja sa je Alen, da se nađu u centru Beograda, u blizini zgrade u kojoj živi.

- Hej, druže, ponesi mi salaticu (ulični sleng za marihuanu i skank, prim. aut.) - rekao je Rasti prijatelj za kojeg se sumnja da je Sakić.

To je bilo dovoljno da policija, koja je slušala ovaj razgovor, krene u akciju. Brzo su pronašli Đurića u užem centru Beograda, sa njim su bili Sakić i još jedna osoba. Policajci su pretresli Rastu i kod njega pronašli nekoliko paketića marihuane, nakon čega je uhapšen.

foto: Kurir

Da je sa poznatim reperom u trenutku hapšenja bio i Sinanov sin, pokazuje i ekskluzivni snimak do kojeg je došla redakcija Kurira. Na njemu se vidi susret Sakića i Đurića, koji se odigrao neposredno pre dolaska policije. Njih dvojica su se sreli u parku u centru grada, gde su se ubrzo pojavili policajci u civilu. Inače, kako otkrivaju stanovnici ovog dela Beograda s kojima smo juče razgovarali, Rasta je često dolazio u kraj u kojem živi Alen. Uvek se parkirao ispred zgrade, Sinanov sin bi izašao i seo u njegov džip, a nakon nekoliko minuta bi izašao, posle čega bi se reper odvezao odatle.

Podsetimo, Đuriću je određeno 30 dana pritvora zbog sumnje da se bavio preprodajom narkotika. On je saslušan u nedelju u Višem tužilaštvu, nakon čega je sproveden u Centralni zatvor. U zavisnosti od toga kako će u optužnici biti kvalifikovano krivično delo, zatvorska kazna kreće se od tri do 12 godina zatvora.

Inače, Đurić je do sada najmanje dva puta uhvaćen s marihuanom, nakon čega je dobijao krivične prijave, a i novčane kazne.

I. Ercegovčević - J. Stuparušić

Kurir