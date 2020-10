EMINA NE PRIČA SA BIVŠIM MUŽEM! Jahovićeva priznala da bi se PONOVO UDALA: Astrolozi mi savetuju da to ne RADIM (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica i tekstopisac Emina Jahović ovonedeljni je gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Na samom početku govorila je o svojoj kozmetičkoj liniji na kojoj je radila proteklih pet godina.

"Ovo je ono što smo čekali godinama, tako da mi sada ništa nije teško. Verovala sam najviše sebi, a kasnije je došao i moj tim, i oni su verovali i u mene i ja u njih, i tako je sve nastalo", rekla je pevačica.

Na pitanje voditeljke Vanje Camović da li je tačno da je rumenilo pod nazivom "She said yes" inspirisano trenutkom kada ju je bivši suprug Musafa Sadanal zaprostio, ona odgovara:

"Da, to sam pričala na promociji. Kao što i moje pesme imaju puno mene, tako sam odlučila da nazovem svoje prozivode. To je rumenilo koje kad muškarac zaprosi devojku, ona pocrveni. Ja sam u tom trenutku, kada me je Mustafa zaprosio, osetila da crvenim, pa je tako nastao naziv "She said yes".

Emina je otkrila i kako je došla na ideju da započne svoj brend kozmetike.

"Mnogo sam sanjala o tome. Kao dete sam volela da se šminkam. Kao klinka sam stalno bila našminkana, uvek sam imala ajlajner. Bila sam jako mala, moja mama nije imala nista protiv toga. Nisam išla tako u školu, ali stalno sam bila sa ajlajnerom i maskarom, recimo tada sam imala 13 godina. Sad kad vidim da majke koje imaju žensku decu protiv toga su, ali ja sam protiv toga jer se tako stiče i kreativnost. Ja sam tako našla sebe. Jedno vreme sam htela da budem šminker, ali je moja porodica bila protiv toga. Sada sam se vratila na svoju prvu ljubav", rekla je Emina.

"Mustafa je u mom životu bio kada sam imala planove, kada sam pravila prve parfeme i mnogo je verovao u to. Radila sam 20 sati dnevno svaki dan. Do juče niko nije verovao u to, dok fizički nije uzeo te stvari. Sa Mustafom imam odnos isključivo vezan za decu. Nikakav drugi kontakt nemamo. Prvih godinu dana da, ali sada ne", otkrila je Emina.

Ona je istakla da joj finansije nisu bitne kada je u pitanju odabir partnera.

"Mustafa je bio stariji od mene 12 godina, radio je isti posao kao ja. Svi znamo da je tamo mnogo bolja zarada, bolje su plaćeni pevači. Mi smo radili zajedno i stvarali zajedno. Meni nikada nije bio cilj da se udam za nekog ko ima mnogo, to je čak glavobolja. Bitno mi je da taj čovek ima svoj cilj, jer ja sam ostvarena žena, ne bi mi bio problem da ga ja izdržavam, ali bi mi bilo veoma čudno", ispričala je ona, i dodala da li bi po drugi put stala na ludi kamen:

"Ne znam stavrno, mogu sebe ponovo da zamislim u venčanici. Za mene je brak samo list papira. Kad nekog stvarno voliš, poželiš da se udaš za njega. Astrolozi su mi savetovali da se ponovo ne udajem", otkrila je Jahovićeva.

Emina je priznala da bi volela da dobije i treće dete, i tom prilikom otkrila da ima u planu da usvoji devojčicu.

"Plan mi je da usvojim dete, ne uskoro, ali bih volela. Ne bih imala ništa protiv toga, to mi se dopada, a ne zato što je trend u svetu. Volela bih da nekog usrećim", poručila je Emina.

