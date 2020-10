DANAS JE SAHRANA BORE DRLJAČE: Bio je ratno siroče, tetka ga našla u snegu i spasla, a svojim srcem osvojio je sve

Bora Drljača preminuo je posle teške bolesti u 80. godini, a poslednji ispraćaj veliko pevača, za kojim tuguje cela estrada, biće na Novom bežanijskom groblju u 13.30 sati .

Bora je imao težak život, a pevačica Nada Topčagić otkrila detalje koje niko nije znao.

- On je bio pravo ratno siroče, sećam se kad je pričao kako ga je tetka kao bebu našla u snegu i spasila ga da ne umre. Ma toliko tužan i težak život je imao, bez majke, sam, put bola. Ne mogu da prežalim što u ovim njegovim poslednjim danima života nisam bila pored njegove postelje. Duša me boli, sve me boli, neću prežaliti to nikad.

Nada je i otkrila da je odmah pozvala Eru Ojdanić čim je saznala tužne vesti.

- Pričala sam sa Erom, mi nismo znali koliko mu je loše, ova korona nas je nekako sve otuđila. Kad je operisao bubrege sam se čula sa njim, bio je okej. Nadala sam se da će se izvući, toliko mi je teško. Pakujem se da krenem sa Tare da sutra odem na sahranu, njegov ispraćaj nema šanse da bih propustila.

