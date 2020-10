RASTURAM BRAKOVE, A ŠTA JE BILO PRE MENE?! Maja otkriva da je Janjuš bio u INTIMNOJ šemi sa STARIJOM PEVAČICOM! Bacam karte na STO

Afera između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša i dalje je glavna tema, a sada je bivša učesnica rijalitija otkrila šokantan detalj.

Maja je otkrila da je Janjuš bio i sa poznatom pevačicom.

"Po meni drvlje i kamenje, ja ljubavnica, ja rasturam brakove, a to šta je on radio pre mene, to nema veze. Taj brak da je bio dobar, ne bi bilo potrebe da on švrlja i da traži sa strane ono što nema u kući. Saznala sam da je i pre mene imao ekskurzije. Čak su mi rekli i sa kojom starijom, poznatom pevačicom je bio u šemi", izjavila je Maja za "Svet" prenose mediji.

"Čuli su se, dopisivali i posle toga neko vreme viđali. Ko je tu koga ostavio i zašto, ne znam, ali su mi rekli da je to trajalo neko vreme. Ja zasad ćutim, neću da tu osobu uplićem u celu priču. Koliko znam, oni su bili u kombinaciji, ali nisu imali odnos poput našeg. Mi smo naš odnos krili samo zbog njegove ćerkice Krune, dok je o svojoj bivšoj pričao sve najgore. Nije ova pevačica ništa kriva, njen život - njena stvar. Ali, bude li me vukao za jezik, spremna sam da sve karte stavim na sto", dodala je Marinkovićeva.

