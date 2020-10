ROĐENDANSKI INTERVJU LEPE BRENE! IZNELA I BUDUĆE PLANOVE: Ozbiljna je cifra, ali je OVO VAŽNO! Sve što sam poželela, ostvarila sam

Jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije Lepa Brena kaže da iako će oduvati ozbiljan broj svećica na torti, bitnije je stanje duha koji neguje godinama.

Ona ističe da se odavno uhvatila u koštac sa svim životnim izazovima.

- Ozbiljan broj i jedna ozbiljna cifra. Ono što je veoma važno jeste da se osećate dobro i fantastično. Imati dobro stanje, duh i unutrašnji duševni mir koji je veoma važan, te izuzetno bitan za svakog čoveka. Osoba sam koja se davno uhvatila u koštac sa životnim izazovima. Smatram da su preda mnom najlepših dvadeset godina u kojima sam odlučila da uživam sa porodicom, decom i prijateljima. Naravno da ću uživati sa svojom publikom na nekim novim koncertima, živimo svi za taj dan kada ćemo početi da funkcionišemo i da svako od nas radi svoj posao, za koji je rođen i stvoren.

Kakvi su vam planovi?

- Kratko ću biti u Beogradu. Boba i ja smo došli da se vidimo sa decom, te da proslavimo moj 60. rođendan. Skromno i malo slavlje, bez muzike i pompe. U mom životu bilo je toliko slavlja i divnih momenata da jedan manje-više koji ne bi bio tako glamurozan ili obiman neće mi predstavljati nikakav problem.

Kada biste imali tu mogućnost da neke stvari promenite, a neke ponovite, šta bi to bilo?

- U mom životu i karijeri mi ništa nije smetalo. Sve loše stvari, padovi koje sam doživela, ne govorim samo fizički, nego uopšte bilo koje druge vrste, prosto su me naučili da ustanem, da se podignem, nastavim dalje i izvučem pouku iz svih tih situacija. Šta jednostavno ne treba ponoviti. Nekim ljudima je dovoljno da vide gde drugi greše, a drugi moraju sve to da osete lično na svojoj koži. Međutim, što kaže jedna stara poslovica 'Per aspera ad astra'. Ne postoji ništa na ovom svetu što stvarate, ako je veliko i impresivno, a da niste morali da idete jednim mnogo težim putem. Svako ko je postigao velike rezultate, morao je naporno da radi.

Smatrate li onda da je prednost baviti se javnim poslom?

- Što se tiče šou-biznisa i koncerta, svaki čovek koji je na sceni, bilo da li je pozorište, film ili se bavi javnim životom, ili čak pevanjem, to su privilegovani poslovi. Zašto? Imate taj dar da dobro komunicirate sa ljudima, te prenosite svoju ljubav i emociju. Kada to traje toliko godina, onda ima pravu vrednost i kredibilitet. Čovek što je stariji i zreliji sve više uživa u tome, zato što zna koliko ljude čini srećnim i taj osećaj je negde najlepši, a onda vas drži dugo u tom poslu. Ako bih nešto menjala. Nikada ne bih menjala profesiju kojom se bavim. Volela bih da se nikad u Evropi i na Balkanu nisu desili događaji kao što su ratovi, razdvajanja ljudi. Kao što znamo, čitav Balkan se nije oporavio. Umesto da kapital i bogatstvo donose blagostanje ljudi na čitavoj planeti, to gomilanje svega donosi nove situacije. Kao što je ova danas sa korona virusom mi izgleda kao pravi mali biološki rat protiv ljudi.

Sa kojim željama ulazite u novu deceniju života?

- Prvenstveno zdravlje čitave planete, moje porodice, lično. Čovek se posle toliko godina i napora, a naročito ova naša mašina koja čuva našu dušu i emociju iznutra previše potroši, te je treba popravljati i servisirati, kao svaki dobar auto. Što želim sebi, to i svima, zdravlja i jedan ekonomski preporod celoj planeti.

Postoji li momenat za kojim žalite?

- Ne žalim ni za čim. Sve što sam poželela ostvarila sam.

Ko vam na 60. rođendan najviše nedostaje?

- Najviše mi nedostaju moja sestra i njena porodica. Kao i Majda i Dijana, njene dve ćerke. Naši unuci Dominik i Viktorija koji žive u Kanadi.

Čime ime ćete sebe darivati?

- Sigurna sam da su pokloni nešto što je slatko i drago. Odavno sam shvatila da ni moju porodicu, ni moju decu, a posebno moje prijatelje ne želim da opterećujem poklonima za moj rođendan. Sveli smo to na neki lep buket i neko dobro piće, da time pojednostavimo naše druženje. Ono što je sigurno to je miran san i mir u duši. Dobro zdravlje i da se oporavimo što pre svi, te da nastavimo sa normalnim životima.

