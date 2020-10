SUNČANI OKTOBAR I UŽIVANJE NA OBALI CRVENOG MORA: Ultra All inclusive u Hurgadi za samo 299€!

Kako vam zvuči predlog da možete u sred oktobra uživati na plaži uz perfektno čisto i toplo more? Nama se čini kao nešto što se ne propušta, a uz to je cena aranžmana najpovoljnija do sada.

foto: Promo/Pixabay

Svima bi nam dobro došlo da se u ovom jesenjem periodu opustimo na destinaciji na kojoj je prijatnih 30°C. Toplo i čisto more, ljubazni domaćini koji pre svega brinu o zdravlju svojih posetilaca, odlična hotelska All inclusive usluga, više bazena u okviru rizorta kao adekvatna zamena za more (ukoliko zatreba) i još mnogo toga je ono što čini kvalitetan odmor u Hurgadi.

Sama destinacija podjednako je privlačna koliko i mogućnost da birate broj dana boravka po još atraktivnijoj ceni. U turističkoj agenciji “Travelland” organizovani su polasci na 6, 7, 9, 10 noćenja. Prvi termin avionskog polaska koji ima specijalnu LAST MINUTE cenu je 25. oktobar. Aranžman od 8 dana i 7 noćenja može da vas košta svega 299 evra. Jedinstvena cena ovog aranžmana obuhvata avio prevoz, aerodromske takse, boravak uz Ultra all inclusive uslugu u hotelima Minamark 4* i Sanny Days 4*, transfere od aerodroma do hotela, asistenciju lokalnog vodiča u Hurgadi na srpskom ili engleskom jeziku. Planirano vreme poletanja aviona za Hurgadu je u 6:30h. Svakako ćete se više informisati u poslovnici agencije “Travelland” (Dobračina 43, Beograd)

foto: Promo

Ono što ćete još korisno saznati je to da je u toku AKCIJA koju je agencija pripremila za obožavaoce Egipta. Naime, svi koji se prijave za polazak 25.10. i boravak u ALBATROS hotelima dobijaju VAUČER

u vrednosti od 50€ za naredno putovanje u Egipat.

Svi hoteli su na nivou svog zadatka ove sezone. Svaki od prostranih hotelskih kompleksa skoro da ima svoju sopstvenu peščanu plažu, a sigurno više od 3 bazena za odrasle i decu, tobogane, sportske terene, aqua parkove, spa centre… Jedno rečju, za svakoga ponešto.

Hurgada je aktulena destinacija i u novembru, pa i u decembru. Onda nema prostora za iznenađenja kada vam u agenciji ponude pregršt termina i polaske na svaka dva-tri dana, počev već od 1. 11.2020. (boravak od 6, 7, 9 ili 10 noćenja). Najniža cena paket aranžmana je za sada 355 evra po osobi.

foto: Promo/Pixabay

Budite ultra brzi i rezervišite svoje mesto na vreme na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za više detalja informišite se preko internet prezentacije http://www.travelland.rs/. A sve aktuelne ponude pratite na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Kurir