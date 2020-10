POSTOJI NEKO MOĆNIJI KO NAM KROJI ŽIVOTE! Lepa Brena javno iznela svoju teoriju: Tek ćemo saznati šta se sve dešavalo!

Kako je pre nekoliko dana rođendan proslavila u uslovima koje su diktirale mere ustanovljene usled pandemije korona virusa, Lepa Brena je iznela interesantan stav o situaciji u svetu.

"Ova godina je ključna ne samo za mene nego i za ceo svet jer smo se suočili sa pandemijom koju je Bil Gejts (prim.aut. američki preduzetnik, osnivač "Majkrosofta" i, prema Forbsu, najbogatiji čovek na svetu) još pre četiri godine najavljivao, i tada je pričao da svet nije spreman za to", izjavila je pevačica.

"I to nam se i desilo, korona virus nas je sve bacio na kolena. Zaustavila se ekonomija i svetska mašinerija. I danas ovaj virus odnosi velike žrtve. To je veliki šok za nas i za svet, ali balkanski narodi i Evropa do sada su preživljavali razne ratove i zarazne bolesti, sve do današnjih vrsta gripova."

"Mislim da će se i za četiri-pet godina pojaviti neki novi virus. Svi smo mislili da sami krojimo sudbinu, ali nije tako. Postoji neko moćniji od pojedinaca, ko nam kroji živote, neko to zove kosmičkom silom, Bogom ili nekom energijom. Ja mislim da postoje ljudi koji kroje sudbinu čitave planete", dodala je Brena za "Story".

"Tek ćemo saznati šta se sve dešavalo... Žao mi je novih generacija koje neće imati normalno detinjstvo, već će biti lišeni igre na vazduhu i druženja. Žao mi je što su mladi navučeni na tehnologiju, niko ne ispušta mobilni iz ruke. Misle da imaju ceo svet na dlanu a nemaju osnovno, prisno druženje niti osećaj za ljude, razne situacije oko sebe."

