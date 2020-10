ZNALA SAM DA MU JE TO MESTO OD OVOG TRENUTKA: Slađa Alegro bila je 9 godina u vezi, pa se UDALA, a sad je svima RASTOPILA SRCE!

Slađa Alegro osvrnula se na svoju ljubavnu priču sa suprugom Zoranom koja traje već 13 godina.

Pevačica i njen suprug su nedavno proslavili četvrtu godišnjicu braka, a pre toga su se devet godina zabavljali. Kruna njihove ljubavi je ćerkica Mila.

foto: ATA Images

"Muškarac da bi vas pratio mora da bude bara-bar sa vama ili jači od vas. Kad kažem jači ne mislim da finansije, nego na mozak, dušu i na karakter. Ja imam sreću da živim sa čovekom koji podržava svaki moj korak, strast prođe, sve prođe, ali ostaje to da sa nekim zaista budete prijatelj, da vas prati. Mi smo u vezi bili devet godina. Kad sam njega izabrala, odnosno izabrali smo se, od trenutka kad me je zagrlio, znala sam da mi je tu mesto. Kad sam upoznala njegovu majku i kad sam videla kako se on ponaša prema svojoj majci, tada mi je sve bilo jasnije. Moje dete ima od koga da uči, uz koga da raste i znam da će joj sigurno dati najbolji primer", rekla je Slađa u emisiji "Magazin IN".

