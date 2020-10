EMINA EKSPLODIRALA! NEĆE DA POMINJE MUSTAFU: Ta priča je GOTOVA! Ništa ja više ne moram!

Emina Jahović više nije u dobrim odnosima sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom, sa kojim ima sinove Jamana i Javuza.

Pevačica je za turske medije odbila da priča o njemu, te je istakla da je on sada samo otac njene dece i ništa više.

foto: ATA Images

"Taj deo mog života je završen, neću da pričam o tome, neću da pričam o Mustafi, to je gotovo. On je gotova priča u mom životu. On je samo otac moja dva sina. On ima svoj život, ja imam svoj i gotovo. Ništa ja ne moram, ne moram da pričam o njemu, to je gotovo, on je otac moje dece i to je sve što imam da kažem", izjavila je pevačica za tamošnje medije.

