EMINU JAHOVIĆ NE INTERESUJE BIVŠI MUŽ MUSTAFA! Prva ga otpratila sa mreža, kaže da joj nije više zanimljiv! (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica Emina Jahović pred kamerama emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji nije krila da sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom ima kako kaže, isključivo odnos vezan za decu.

Novopečena preduzetnica se iznenadila kada je upravo u emisiji dobila jednu informaciju koja se tiče Mustafe.

"Ja sam njega otpratila prva, nije mi bilo zanimljivo da ga pratim, iz čista mira sam to uradila, to je bilo letos, samo smo se udaljili. To je to", rekla je ona.

Pevačica nam je iskreno ispričala da sinovi Jaman i Javuz emotivno doživljavaju ono što se piše o njihovoj mami.

"U Turskoj su paparaci posebno agresivni. Jedno vreme je stariji sin Jaman bio paranoičan. Kad bi video mobilni telefon da je uperen u njegovom pravcu, tražio bi od vlasnika da mu pokaže šta je fotografisao, i ukoliko bih ja bila na slikama, insistirao bi da ih izbriše", ispričala nam je Emina.

Ona je istakla da su se deca u međuvremenu navikla na to da kim je majka popularna i počeli su normalno da žive sa tim.

