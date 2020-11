NATAŠA BEKVALAC JE REKLA DA SAM SE UDALA ZA DEDU! Didi J prvi put ODGOVORILA na prozivke! Ono što joj poručila će je ZABOLETI

Dijana Didi Janković u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji govorila je otvoreno o svom životu i karijeri, pa se tom prilikom dotakla i koleginica iz Srbije.

Ona je istakla da ne prati domaću javnu scenu, ali je prokomentarisala nekoliko pevačica.

Prva na tapeti bila je Nataša Bekvalac.

foto: Kurir

"Ne znam, ne pratim njen život i rad. Ali moram da kažem da je bilo jako ružno kada je rekla da sam se udala za dedu. Godinama ćuti, nisam joj nikada ništa rekla. Jako me je to uvredilo. Moj mužđ je stariji od mene 20 godina i uopšte ne liči ni na kakvog dedu, on je veoma aktivan, trenira košarku, imamo bebu", rekla je ona, pa potkačila Natašu.

"Znam da je i ona bila u vezi sa dosta starijim muškarcima. Oni su bili čak stariji i od mog muža. Razlika između njih je bila veća. Ja sam bila šokirana što je to rekla. Koga briga da li je moj muž stariji. Njoj nikada neću da se obratim, uvredila me je. Ne poznajem je i nikada ne bih želela da je upoznam", poručila je Didi.

Na pitanje kakvo mišljenje ima o Gogi Sekulić, ona je odgovorila:

"Kada je bila ona priča da sam ostavila svoju bebu na mesec dana, ona je to prokomentarisala jako ružno. Bila sam besna što neko komentariše moj život. Svoju bebu nikad ne ostavljam, i kad je ostavim zbog posla, čuvaju je moja majka i dadilja. Verovatno je ona čula iz medija to, pa je pričala svašta nešto. Strašno kako može sebi da da tako nešto za pravo. Kako bi se ona osećala da ja komentarišem njeno dete. Ružno je mešati se u nečiji život. Bila sam zgrožena", dodala je ona.

foto: Kurir

Ipak, otkrila je koju koleginicu voli i čiji rad poštuje i ceni.

"Ana Nikolić je predivna. Nju nisam upoznala, ali bih volela da je upoznam. Njene pesme su predivne. Ranije sam slušala nju. Mislim da je bila najlepša žena na Balkanu, svi smo bili tad oduševljeni kako lepo peva i izgleda. I sada je verovatno isto tako lepa. Nisam je dugo videla. Takođe, poštujem Leontinu. Obožavam i Ivanu iz grupe Negativ, držala mi je i časove pevanja", kaže Didi.

